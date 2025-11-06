SCIC ước tính lợi nhuận gần 11.400 tỷ sau 10 tháng đầu năm 2025, đã rót 7.770 tỷ cho Vietnam Airlines và 1.500 tỷ cho BIDV

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ước tính đến hết tháng 10/2025, SCIC đạt tổng doanh thu 11.794 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.367 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 98% và vượt 23% kế hoạch năm.

Dự kiến kết thúc năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 12.079 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.182 tỷ đồng (sau khi trích lập dự phòng), tăng trưởng lần lượt 17% và 15% so với năm 2024.

Kết quả này giúp SCIC cơ bản hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm 2021–2025 do Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 40.000 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch; ROA và ROE bình quân đạt trên 13%/năm.

Trong năm 2025, SCIC đẩy mạnh hoạt động đầu tư với tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 10 đạt 10.874 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, có tác động lan tỏa cao đối với nền kinh tế.

Trong đó, SCIC đầu tư 7.770 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của Vietnam Airlines; 1.500 tỷ đồng mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Ngân hàng BIDV và 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, nhằm mở rộng năng lực đầu tư trực tiếp.

Trong những tháng cuối năm, SCIC dự kiến tiếp tục giải ngân vào các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm các dự án giao thông theo hình thức PPP, đầu tư vào doanh nghiệp BOT và đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu ngân hàng tiềm năng.

Như vậy, trong giai đoạn 5 năm 2021–2025, tổng giá trị đầu tư của SCIC đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt gần 4.000 tỷ đồng, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có khả năng lan tỏa và tạo giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế.

Bên cạnh hoạt động đầu tư trong nước, năm 2025 SCIC đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Đầu tư Oman (OIA) để thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng “Kỷ nguyên mới Việt Nam” với tổng giá trị góp vốn tối thiểu 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng), đồng thời ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với Quỹ ADQ (UAE) nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư song phương trong các lĩnh vực tiềm năng.

Các sáng kiến hợp tác này tập trung vào hạ tầng số, công nghệ, khoáng sản, tài chính, cổ phần hóa và nông nghiệp, hướng tới các dự án có khả năng huy động vốn tư nhân, thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa giá trị cho nền kinh tế Việt Nam.

Những mô hình hợp tác chiến lược giúp SCIC đa dạng hóa nguồn lực, huy động vốn quốc tế, tiếp cận mạng lưới đối tác toàn cầu và áp dụng chuẩn mực quản trị quỹ hiện đại theo tiêu chí ESG, qua đó củng cố vị thế nhà đầu tư quốc gia chuyên nghiệp, từng bước tiệm cận mô hình của các Quỹ đầu tư Chính phủ hàng đầu khu vực như Temasek (Singapore).

SCIC đang chủ động kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ ban hành Nghị định riêng nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý vốn Nhà nước trong giai đoạn tới, đồng thời cho phép chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng Quỹ đầu tư Chính phủ (Sovereign Wealth Fund) – công cụ đầu tư tài chính tầm quốc gia, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Mô hình này sẽ giúp SCIC tăng cường hiệu quả đầu tư và tái đầu tư vốn Nhà nước theo nguyên tắc thị trường, tối ưu hóa tài sản quốc gia, giảm phụ thuộc vào ngân sách, đồng thời nâng cao khả năng huy động vốn toàn cầu thông qua hợp tác với các định chế tài chính và quỹ đầu tư chiến lược.

Hướng tới năm 2030, SCIC định vị trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp của Chính phủ Việt Nam.