SCR vượt mốc 10.000 đồng/cp: Tín hiệu tích cực từ chiến lược kinh doanh

VN-Index bứt phá mạnh tăng 1,81% lên 1.640,69 điểm, vượt qua ngưỡng cản tâm lý với sắc xanh lan toả. Thanh khoản toàn thị trường đạt 58,4 nghìn tỷ đồng – cao nhất nhiều tuần – cho thấy tâm lý lạc quan, dù khối ngoại bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào ngân hàng và bất động sản, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng tốt. Trong đó, cổ phiếu SCR dẫn đầu nhóm bất động sản khi tăng 5,05% lên 10.400 đồng/cp, vượt đỉnh 52 tuần, tăng 84,4% trong năm và 25,85% trong tháng. Kết quả kinh doanh lợi nhuận 6 tháng ấn tượng đạt 50,69 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch cả năm cho thấy sức bật mạnh.

Đây là mức giá hai chữ số đầu tiên sau một thời gian dài SCR giao dịch ở vùng thấp, thậm chí có thời điểm dưới 5.000 đồng/cp. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung hưng phấn.

Môi trường vĩ mô thuận lợi đóng vai trò quan trọng. Lãi suất điều hành và huy động tiếp tục ở vùng thấp, trong khi tín dụng được khơi thông cho các dự án khả thi, đặc biệt là bất động sản, đã giảm áp lực chi phí vốn và kích thích dòng tiền dịch chuyển từ kênh tiết kiệm sang chứng khoán. Với đặc thù sử dụng đòn bẩy tài chính và sở hữu quỹ đất ở những vị trí chiến lược, TTC Land hưởng lợi kép từ xu hướng này, đồng thời củng cố kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng cải thiện biên lợi nhuận trong các quý tới.

Tuy nhiên, đà tăng của SCR không chỉ đến từ yếu tố thị trường. Trong nửa đầu năm 2025, TTC Land đã cho thấy năng lực triển khai dự án và mở rộng hợp tác quốc tế với hàng loạt dấu mốc quan trọng. Tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp cất nóc và bàn giao khối đế thương mại dự án TTC Plaza Đà Nẵng cho AeonMall Việt Nam, đồng thời ký kết hợp đồng quản lý vận hành khách sạn TUI SUNEO tại dự án này với TUI Hotels & Resorts – một thương hiệu du lịch quốc tế. Song song đó, TTC Land công bố thương hiệu “Đảo Kim Quy”, dự án đảo nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lớn, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn chiến lược trong dài hạn. Đặc biệt, báo cáo tài chính quý 2/2025 cho thấy doanh thu tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận vượt 101% kế hoạch năm chỉ sau 6 tháng, phản ánh hiệu quả bán hàng và khai thác dự án.

Việc SCR tăng trưởng trở lại là một chỉ báo sớm cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào sự trở lại của toàn ngành. Cú bứt phá này phản ánh đồng thời ba yếu tố: dòng tiền rẻ, bất động sản ấm dần và TTC Land sẵn sàng đón sóng tăng trưởng mới.

Sự kết hợp giữa bối cảnh vĩ mô thuận lợi và kết quả kinh doanh tích cực đã giúp SCR trở thành tâm điểm của dòng tiền trên thị trường trong những phiên gần đây. Dù vậy, mốc 10.000 đồng/cp mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, TTC Land vẫn cần tiếp tục kiểm soát rủi ro tài chính, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, đồng thời tận dụng cơ hội từ chu kỳ phục hồi của ngành bất động sản.