Sẽ cắt giảm 44% thủ tục hành chính về thuế?

Theo thống kê, hệ thống thuế hiện có hơn 200 thủ tục hành chính. Dù đã trải qua nhiều đợt đơn giản hóa, song người dân và doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nhiều bước kê khai, xác nhận, nộp chứng từ trùng lặp. Dự thảo mới kỳ vọng có thể loại bỏ hoặc hợp nhất hàng chục thủ tục liên quan đến đăng ký, khai, nộp, hoàn, và miễn giảm thuế; đồng thời tinh gọn thành phần hồ sơ, giảm chỉ tiêu kê khai, rút ngắn thời gian xử lý và tăng mức tự động hóa.

Cụ thể, một số quy trình như cấp lại giấy đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân sẽ được gộp thành biểu mẫu thống nhất. Thời gian giải quyết nhiều thủ tục dự kiến giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày. Nhiều tờ khai sẽ được tích hợp sẵn dữ liệu từ cơ sở thông tin điện tử quốc gia, giúp người nộp thuế chỉ cần xác nhận thay vì nhập liệu lại từ đầu.

Đề xuất này được xây dựng song song với Quyết định 1848/QĐ-TTg mà Thủ tướng đã ký, phê duyệt phương án cắt giảm và đơn giản hóa hơn 500 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính trong đó mảng thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Theo Bộ Tài chính, việc cắt giảm mạnh tay không chỉ nhằm giảm gánh nặng tuân thủ, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế, tiến tới “thuế điện tử - quản lý thông minh”.

Việc đơn giản hóa hệ thống thủ tục, nếu được thông qua, sẽ giúp giảm đáng kể chi phí hành chính, tăng năng suất lao động và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia. Doanh nghiệp sẽ không cần chuẩn bị hồ sơ cồng kềnh hay nộp nhiều lần cho các cơ quan khác nhau. Cơ quan thuế cũng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và phát hiện sai phạm nhờ dữ liệu được chuẩn hóa.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang mô hình "ít thủ tục - nhiều công nghệ" cũng đặt ra yêu cầu cao về đào tạo và giám sát. Ở cấp địa phương, nếu cán bộ thuế chưa được trang bị kỹ năng số, hoặc người dân nhất là hộ kinh doanh nhỏ chưa quen với quy trình trực tuyến, việc "giảm thủ tục" trên giấy có thể lại biến thành "tăng khó khăn" ngoài thực tế.

Để đạt được mục tiêu thực chất, cải cách này cần được triển khai đi kèm với cơ chế phản hồi minh bạch, cho phép người nộp thuế góp ý, phản ánh và tra cứu tình trạng hồ sơ trực tuyến. Cùng với đó, cần duy trì kiểm tra định kỳ để đảm bảo các thủ tục được cắt giảm không chỉ mang tính hình thức, mà thực sự giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro pháp lý cho người dân và doanh nghiệp.