Sẽ có những giải pháp để hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Sáng 25/11, tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 .

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trong chương trình, có 5 nhóm dự án rất quan trọng. Đầu tiên là nhóm dự án về nâng cao mạng lưới y tế cơ sở. Bộ đã làm việc với các địa phương để tổng hợp nhu cầu, trong đó dự kiến sẽ xây mới khoảng hơn 700 trạm y tế, sửa chữa hơn 1.000 trạm khác. Bộ cũng phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về các nội dung nâng cấp, sửa chữa, xây mới các bệnh viện của lực lượng vũ trang, các bệnh xá quân dân y…

Đối với nhóm dự án hai, về nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh và nâng cao sức khỏe người dân, theo bà Lan, đã bám sát các định hướng của Nghị quyết 72 , nâng cao đầu tư cho hệ thống phòng bệnh, đặc biệt là hệ thống các đơn vị kiểm nghiệm, công tác phòng chống dịch bệnh…

Nhóm dự án thứ ba, liên quan dân số và phát triển, bà Lan cho biết, sẽ có những giải pháp để hỗ trợ cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con; tăng cường thích ứng với tình trạng già hóa dân số… Nhóm dự án bốn, về nâng cao chất lượng chăm sóc cho người yếu thế, trong đó, với nhóm người cao tuổi, sẽ có các trung tâm chăm sóc bảo trợ xã hội, chăm sóc người cao tuổi.

Nhóm dự án thứ năm, theo bà Lan, là vấn đề về truyền thông để thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khoẻ như tự chăm sóc sức khoẻ ra sao, vấn đề dinh dưỡng sao cho hợp lý, phòng bệnh thế nào…

Trao đổi với một số ý kiến của đại biểu, bà Lan cho biết, chương trình sẽ tập trung cho việc chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, đặc biệt là cho trẻ em trong 1 nghìn ngày đầu đời, bởi “đây là giai đoạn rất quan trọng cho việc nâng cao nền để các em có thể phát triển trong giai đoạn sắp tới”.

Bà Lan cũng cho biết, chương trình cũng tập trung vào nâng cao tầm vóc sức khoẻ con người Việt Nam . Vấn đề này vốn đã được triển khai nhiều năm qua, do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ trì. Bộ sẽ rà soát để đảm bảo các nội dung triển khai đảm bảo tính khả thi và không trùng lặp. Ngoài ra, chương trình sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ gia đình; thu hút tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực y tế…