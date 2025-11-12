Seagate Exos x QSAN – Giải pháp lưu trữ cho doanh nghiệp

Theo IDC, đến năm 2025, mỗi ngày thế giới sẽ tạo ra hơn 463 exabyte dữ liệu mới. Ở Việt Nam, khối lượng dữ liệu từ sản xuất, y tế, ngân hàng và đô thị thông minh tăng theo cấp số nhân.

Từ video an ninh, dữ liệu IoT trong nhà máy, đến hàng triệu giao dịch trực tuyến, doanh nghiệp đều cần hệ thống lưu trữ có khả năng vận hành liên tục, linh hoạt và đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Không có nền tảng lưu trữ mạnh, dữ liệu chỉ là gánh nặng", một chuyên gia công nghệ nhận định.

Đó là lý do Seagate Exos và QSAN Storage, do Light JSC phân phối và triển khai tại Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp tin chọn để xây dựng hạ tầng dữ liệu cho kỷ nguyên số.

Seagate Exos – Sức mạnh lưu trữ từ lõi trung tâm dữ liệu

Seagate Exos Enterprise là dòng ổ cứng doanh nghiệp được thiết kế cho môi trường vận hành 24/7, với dung lượng từ 16TB đến 30TB.

Sản phẩm nổi bật nhờ dung lượng cực lớn, giúp giảm tới 50% không gian rack; hiệu năng vượt trội với tốc độ 7.200rpm, cache 512MB; độ tin cậy hàng đầu thị trường với MTBF 2,5 triệu giờ và thời hạn bảo hành 5 năm. Bên cạnh đó, công nghệ Helium và PowerBalance™ giúp giảm nhiệt, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ ổ cứng.

Nếu dữ liệu là "nhiên liệu" của doanh nghiệp, thì Seagate Exos chính là bình chứa bền bỉ, tiết kiệm và an toàn nhất cho mọi hạ tầng dữ liệu hiện đại.

QSAN – Nền tảng lưu trữ thông minh cho doanh nghiệp số

Nếu Seagate Exos là phần cứng mạnh mẽ, thì QSAN chính là "bộ não" thông minh giúp quản trị, tối ưu và bảo vệ dữ liệu hiệu quả.

Các dòng sản phẩm như XCubeSAN, XCubeNXT, XCubeFAS và XCubeNAS được thiết kế phù hợp với mọi quy mô – từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến trung tâm dữ liệu cấp quốc gia. QSAN nổi bật nhờ khả năng Auto Tiering tự động phân tầng SSD, HDD, NVMe để tối ưu tốc độ và chi phí; tính năng QCache và QReplica giúp tăng tốc truy xuất, sao lưu tức thời; và công nghệ Deduplication & Compression giúp giảm đến 70% dung lượng lưu trữ.

Hệ thống High Availability với dual-controller đảm bảo không downtime, đồng thời hỗ trợ đa giao thức như iSCSI, FC, NVMe-oF, NFS và SMB. Theo tạp chí ITPro (Anh Quốc), QSAN là "giải pháp all-flash NVMe hiệu năng cao với chi phí hợp lý nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ."

Sức mạnh cộng hưởng của Seagate Exos và QSAN

Khi kết hợp, Seagate Exos cung cấp nền tảng lưu trữ vật lý mạnh mẽ, trong khi QSAN đảm nhiệm vai trò quản trị và tối ưu dữ liệu thông minh. Sự cộng hưởng này giúp hệ thống đạt hiệu năng lên đến 1,3 triệu IOPS, độ trễ chỉ 0,1ms, đồng thời mở rộng linh hoạt đến hàng petabyte dữ liệu.

Nhờ kiến trúc Active-Active Controller, Snapshot và Replication, hệ thống luôn hoạt động ổn định 24/7. Tính năng Auto Tiering và nén dữ liệu thông minh giúp doanh nghiệp giảm 50–70% chi phí lưu trữ mà vẫn đảm bảo hiệu suất. Giao diện tiếng Việt thân thiện giúp việc quản trị trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực

Giải pháp Seagate Exos x QSAN được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

Trong sản xuất thông minh, hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu IoT, camera AI và nhật ký dây chuyền, đảm bảo quy trình minh bạch và vận hành ổn định.

Trong ngành y tế, giải pháp hỗ trợ lưu trữ PACS, hồ sơ bệnh án điện tử và dữ liệu ảo hóa với tốc độ cao, an toàn tuyệt đối.

Trong tài chính – ngân hàng, hệ thống giúp xử lý giao dịch OLTP, backup realtime, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Với đô thị thông minh, giải pháp lưu trữ hàng nghìn luồng video AI, phục vụ phân tích hình ảnh và quản lý an ninh đô thị.

Đặc biệt, trong lĩnh vực truyền thông – giải trí, hệ thống cho phép dựng phim 4K/8K và truyền tải dữ liệu nhanh giữa các studio mà không giật lag.

Dẫn đầu kỷ nguyên dữ liệu lớn cùng Seagate và QSAN

Trong thế giới nơi dữ liệu là sức mạnh cạnh tranh, chỉ những doanh nghiệp có hạ tầng lưu trữ mạnh mẽ, linh hoạt và thông minh mới có thể bứt phá.

Seagate Exos x QSAN không chỉ là giải pháp lưu trữ, mà còn là nền tảng giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số, bảo vệ dữ liệu và tối ưu chi phí vận hành.

Seagate Exos x QSAN – Giải pháp lưu trữ toàn diện, mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên dữ liệu lớn.

