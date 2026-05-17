Seaprodex không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam- CTCP (Seaprodex, MCK: SEA, sàm UPCoM) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến việc chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, căn cứ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp chốt ngày 18/3/2026, Seaprodex có tổng cộng 279 cổ đông sở hữu tổng cộng gần 125 triệu cổ phiếu SEA đang lưu hành.

Trong đó, có 3 cổ đông lớn nắm giữ hơn 119,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 95,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; còn lại 276 cổ đông nắm giữ gần 5,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,15%.

Với cơ cấu cổ đông như trên thì Seaprodex chưa thỏa mãn điều kiện công ty đại chúng là công ty cổ phần “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Tuy nhiên, Seaprodex cho biết công ty đang thuộc đối tượng sẽ được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp Nhà nước (tương đương 63,38% vốn điều lệ của Seaprodex).

Do vậy, theo quy định của khoản 7 Điều 59 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025, Seaprodex hiện không thuộc trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Seaprodex ghi nhận doanh thu thuần hơn 186,7 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 50,2 tỷ đồng, tăng 10,1%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Seaprodex tăng 3% so với đầu năm, lên mức hơn 2.841,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 428,6 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn gần 1.344,9 tỷ đồng, lần lượt chiếm 15,1% và 47,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 229,5 tỷ đồng, tăng 18,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 119,9 tỷ đồng, chiếm 52,2% tổng nợ.