Searefico còn 6 tháng để loại bỏ hoàn toàn ý kiến kiểm toán loại trừ trước 2026

Nửa đầu năm 2025, Searefico (HOSE: SRF) công bố báo cáo soát xét với những tín hiệu đáng chú ý. Doanh thu hợp nhất đạt 432,72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,54 tỷ đồng, tương ứng tăng 830% so với cùng kỳ năm trước (6M2024 đạt 671,05 triệu đồng). Trong bối cảnh ngành xây dựng – cơ điện vẫn chịu sức ép chi phí và cạnh tranh gay gắt, việc duy trì lợi nhuận dương cho thấy khả năng kiểm soát giá vốn và sự ổn định trong vận hành.

Song song với kết quả kinh doanh, Searefico ghi nhận giá trị hợp đồng ký mới (backlog) 1.310 tỷ đồng, phân bổ trải rộng ở các mảng xây dựng, sản xuất và dịch vụ cơ điện lạnh ở các lĩnh vực khách sạn, công nghiệp và y tế. Backlog này giúp công ty đảm bảo nguồn việc dồi dào cho nửa cuối năm, đồng thời tạo dư địa cân đối dòng tiền và duy trì doanh thu ổn định.

Báo cáo tài chính bán niên vừa công bố ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc xử lý các khoản mục từng bị kiểm toán lưu ý. Ở báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ), công ty cho biết đã khắc phục hoàn toàn các ý kiến ngoại trừ, thể hiện nỗ lực cải thiện tính minh bạch và chuẩn mực trong công tác kế toán.

Đáng chú ý, báo cáo hợp nhất cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Khoản phải thu bị kiểm toán lưu ý đã giảm mạnh, từ mức 114,24 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023 xuống còn 33,6 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025, tương ứng mức giảm gần 71%. Cùng với đó, khoản phải trả từng bị nêu ý kiến ngoại trừ đã được xử lý dứt điểm, không còn tồn tại trong kỳ báo cáo.

Ngoài ra, vấn đề liên quan đến hàng tồn kho – một trong những điểm nóng được kiểm toán nhiều lần nhắc đến – cũng đã được công ty khắc phục hoàn toàn . Những kết quả này cho thấy nỗ lực đáng kể của ban điều hành trong việc cải thiện chất lượng báo cáo và hướng tới chuẩn mực tài chính cao hơn.

Ban lãnh đạo Searefico đặt mục tiêu xử lý dứt điểm toàn bộ ý kiến kiểm toán loại trừ trong báo cáo hợp nhất trong 6 tháng còn lại của năm 2025. Đáng chú ý, công ty đã chủ động trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 39,9 tỷ đồng và dự phòng phải thu khó đòi 55,8 tỷ đồng. Khi các dự án tồn đọng được thanh quyết toán, khoản dự phòng này sẽ trở thành nguồn lợi nhuận bổ sung, dự kiến ghi nhận trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026. Với những bước chuẩn bị trên, Searefico tin sẽ giải quyết toàn bộ ý kiến loại trừ trong thời gian còn lại của năm 2025, tránh việc bị hủy niêm yết.

Bức tranh về tài chính Searefico cần được xem xét đa chiều. Thông tin từ HOSE là một bước nhắc nhở theo quy trình, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực tích cực để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình khắc phục. Hiện tại, doanh thu và lợi nhuận duy trì dương, backlog ở mức cao, công nợ thu hẹp rõ rệt.

Trong bối cảnh ngành xây dựng – cơ điện dần phục hồi, sự minh bạch trong quản trị tài chính cùng cam kết từ ban lãnh đạo có thể trở thành yếu tố then chốt giữ sức hút cho SRF, đặc biệt với nhà đầu tư dài hạn.