SeASoul mang đến hành trình trọn vẹn cho khán giả tại Mỹ Tâm Live Concert 2025

Hành trình săn vé đến đêm diễn: Đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ SeASoul

Với những khán giả mong muốn chủ động mua vé sớm và chọn chỗ đẹp, SeASoul mang đến đặc quyền mua vé sớm vào 20h ngày 05/11 trên Megatix cùng ưu đãi giảm 15% giá vé công bố cho tất cả hạng ghế. Đây là cơ hội để người hâm mộ "chốt chỗ" lý tưởng và tận hưởng trọn vẹn không gian âm nhạc cùng thần tượng.

SeABank đem tới đặc quyền hấp dẫn cho chủ thẻ SeASoul. Ảnh: SeABank

Với khách hàng quan tâm đến chương trình săn vé 0 đồng và trải nghiệm chương trình đua top hấp dẫn, SeASoul mang đến hàng nghìn cơ hội cho chủ thẻ. Theo đó, từ nay đến 08/11/2025, khách hàng mở mới thẻ và thực hiện chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng sẽ nhận ngay 01 vé Deluxe. Khách hàng giới thiệu thành công 10 bạn bè mở thẻ cũng nhận được ngay 01 vé GA. Khách hàng khi chi tiêu nhanh nhất đạt mốc cũng nhận được quyền lợi tặng vé miễn phí, cụ thể: từ 50 triệu đồng nhận một vé GA, từ 100 triệu đồng nhận một cặp vé GA, đặc biệt, top khách hàng chi tiêu cao nhất (tối thiểu 200 triệu đồng) trong mỗi đợt xét thưởng sẽ được trao một cặp vé GA (áp dụng cho tất cả sản phẩm thẻ tín dụng của SeABank). Song song đó, SeABank cũng mang đến chương trình tặng vé qua nhiều sản phẩm tài chính khác như tiền gửi, bảo hiểm, vay vốn mang đến cơ hội tận hưởng đêm nhạc trong mơ cho hàng vạn "tri âm" nói riêng và khán giả nói chung.

Bên cạnh đó, SeASoul còn kết hợp cùng nhiều đối tác để mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn trong suốt hành trình đến concert như: Giảm giá khi đặt vé máy bay, khách sạn, homestay qua các nền tảng du lịch lớn như Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com; Giảm tới 30% tại chuỗi khách sạn của Tập đoàn BRG. Ngoài ra, còn vô vàn ưu đãi như: giảm đến 15% khi mua hàng tại Mytammusic.vn cùng các chương trình hoàn tiền và voucher hấp dẫn từ các đối tác SeABank.

SeABank mang đến ưu đãi đặt vé máy bay và lưu trú dành riêng cho chủ thẻ SeASoul. Ảnh: SeABank

Từ cảm xúc đến giá trị bền vững

Không chỉ dừng lại ở đêm nhạc See The Light, hành trình của chủ thẻ SeASoul sẽ tiếp tục được nối dài với chuỗi chương trình tri ân và ưu đãi độc quyền mang đậm dấu ấn của SeABank và Mỹ Tâm. Hơn cả một tấm thẻ, SeASoul trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng trong đời sống tài chính, giúp họ tận dụng linh hoạt các lợi ích thiết thực, quản lý chi tiêu thông minh và tiếp cận những trải nghiệm hiện đại, cảm xúc. Với thẻ SeASoul, SeABank không ngừng mở rộng giá trị, hướng đến xây dựng mối gắn kết bền vững với khách hàng - nơi mỗi giao dịch đều mang lại trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

SeASoul đem tới các lợi ích thiết thực cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng thẻ. Ảnh: SeABank

Sự hợp tác giữa SeABank và Mỹ Tâm không chỉ ghi dấu một sự kiện âm nhạc quy mô lớn mà còn lan tỏa thông điệp "Tri ân trọn vẹn - Kết nối thật Tâm". Thông qua SeASoul, SeABank mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tài chính tiện ích, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị tích cực, gắn kết cộng đồng và kiến tạo trải nghiệm sống bền vững.

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Thẻ được phát hành dưới 2 hình thức là thẻ ảo và thẻ vật lý. Ngay khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được quà tặng chào mừng cùng các ưu đãi đặc quyền trong suốt quá trình sử dụng.

Mở thẻ SeASoul tại: https://bit.ly/MoTheSeASoul

Khám phá thông tin chi tiết về thẻ SeASoul: https://seasoul.com.vn/