Sếp Amazon: Việt Nam ở vị thế hoàn hảo để trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực

Hội nghị Thường niên 2025 của Amazon Global Selling diễn ra với quy mô hơn 1.500 doanh nghiệp và đối tác, tập trung vào chủ đề "Đột Phá Công Nghệ - Bứt Phá Xuất Khẩu Toàn Cầu". Sự kiện ghi nhận các kết quả tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt trong năm 2025, đồng thời công bố chiến lược 2026 nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao của Đông Nam Á.

Theo Amazon, tính đến ngày 31/7/2025, số lượng sản phẩm được bán ra bởi các nhà bán hàng Việt Nam trên hệ thống Amazon đã tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tiếp tục là động lực chính giúp doanh nghiệp Việt nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng, với lượng hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm.

Các ngành hàng như Nhà cửa, Nhà bếp, Sức khỏe & Chăm sóc cá nhân, Thời trang và Làm đẹp tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong cơ cấu xuất khẩu của doanh nghiệp Việt trên Amazon. Một số thương hiệu Việt được nhắc đến như Coolmate, Green Mekong, VIDA Farm hay VINUT đang từng bước củng cố hiện diện tại thị trường quốc tế.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, nhấn mạnh Việt Nam đang sở hữu lợi thế đáng kể trong giai đoạn bứt phá xuất khẩu thương mại điện tử: "Với quá trình chuyển đổi số nhanh chóng và nền kinh tế định hướng xuất khẩu mạnh mẽ, Việt Nam đang ở vị thế hoàn hảo cho sự tăng trưởng xuất khẩu thương mại điện tử. Chúng tôi rất vui mừng công bố chiến lược 2026 nhằm tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao của Đông Nam Á. Các giải pháp và công nghệ đổi mới toàn diện của Amazon sẽ giúp doanh nghiệp Việt biến thế mạnh của mình thành thành công bền vững trên toàn cầu."

Chiến lược 2026 của Amazon Global Selling Việt Nam gồm ba trọng tâm chính:

- Tăng tốc đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử Đông Nam Á.

- Hỗ trợ nâng tầm thương hiệu "Made in Vietnam" trong chuỗi giá trị toàn cầu.

- Thúc đẩy ứng dụng AI trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt.

Tại sự kiện, Amazon cũng công bố chương trình Amazon Global Logistics (AGL) sắp triển khai tại Việt Nam. Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới được chọn làm điểm xuất phát FBA của AGL, cho phép hàng hóa xuất khẩu nội địa được kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon tại Hoa Kỳ. Chương trình được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tập trung vào sản xuất và phát triển thị trường, trong khi Amazon đảm nhiệm toàn bộ quy trình logistics xuyên biên giới.

Cùng với đó, bộ công cụ hỗ trợ nhà bán hàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo như Seller Assistant, Product Opportunity Explorer, Enhance My Listing và Ads Creative Studio được giới thiệu nhằm nâng cao năng lực quản lý tài khoản, tối ưu sản phẩm và hiệu quả truyền thông.

Ngoài ra, Amazon ra mắt sáng kiến NAMI - trung tâm tổng hợp kiến thức và kết nối nhà bán hàng Việt, hướng đến xây dựng cộng đồng xuất khẩu thương mại điện tử có chiều sâu và tính hệ thống.