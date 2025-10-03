Shark Bình và Phương Oanh đều mê tít môn thể thao này, liên tục cùng nhau xuất hiện trên sân
Shark Bình cùng bà xã Phương Oanh trở thành “cặp đôi vàng” trong làng thể thao phong trào nhờ niềm đam mê chung với một môn thể thao hot trend.
Không chỉ nổi bật trong công việc và đời sống, Shark Bình cùng bà xã là diễn viên Phương Oanh còn khiến dân mạng chú ý bởi niềm đam mê chung với pickleball – bộ môn thể thao đang hot rần rần ở Việt Nam.
Điểm thú vị là mỗi lần Phương Oanh bước vào sân, cô luôn biết cách tạo sự nổi bật. Lúc thì diện đồ thể thao năng động, lúc lại chọn trang phục trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn không kém phần khỏe khoắn. Hình ảnh nữ diễn viên vốn quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, nay lại “cháy” hết mình cùng chồng trên sân đấu khiến dân tình thích thú.
Trên sân đấu, Shark Bình mang hình ảnh máu lửa, quyết liệt chẳng khác gì tinh thần của một doanh nhân bản lĩnh. Còn Phương Oanh lại gây ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn, linh hoạt và nụ cười rạng rỡ xuyên suốt trận đấu. Khi cùng nhau xuất hiện, hai vợ chồng liên tục tạo ra những khoảnh khắc vừa ăn ý, vừa dễ thương, khiến ai chứng kiến cũng phải thích thú.
Pickleball vốn là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, ai cũng có thể chơi và dễ dàng tìm thấy niềm vui khi tham gia. Với Shark Bình và Phương Oanh, đây không chỉ là một thú vui vận động, mà còn là khoảng thời gian quý giá để họ cùng nhau chia sẻ, đồng hành và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.
