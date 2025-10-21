SHB báo lãi hơn 12.300 tỷ đồng sau 9 tháng, hướng tới mốc tài sản 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024, từng bước hướng tới con số 1 triệu tỷ đồng năm 2026.

Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, đảm bảo liên tục cung ứng vốn, thúc đẩy tăng trưởng theo định hướng của Nhà nước.

Mặt khác, ngân hàng tiếp tục kiểm soát chất lượng tài sản với mục tiêu nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Vừa qua, SHB đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu năm, bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024 đợt 2 với tỷ lệ 13%, trước đó ngân hàng cũng đã hoàn tất trả cổ tức 2024 đợt 1 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì trong năm 2025.

Mới đây, SHB thông báo 16/10/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ mới năm 2025.

Theo SHB, việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện.