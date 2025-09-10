SHB đồng hành Fandom Yêu Nước: Tự hào hành trình lan toả niềm hạnh phúc là người Việt Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được biết đến với cái tên quen thuộc là SHB hiện tại đang Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong hơn 32 năm hình thành và phát triển, SHB luôn gắn liền sự phát triển của doanh nghiệp cùng sự thịnh vượng của đất nước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm có sự góp sức của SHB, góp phần tích cực vào việc xây dựng đất nước.

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức chuỗi trạm khách "A80: Tự hào Việt Nam". Trong đó có sự đồng hành của Ngân hàng SHB tại 2 địa điểm: trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hình ảnh người dân vui mừng rạng rỡ khi được tặng quà, những tấm ảnh check-in đầy niềm tự hào, những khoảnh khắc hàng triệu người cùng hát vang Quốc ca là những món quà to lớn nhất mà ngân hàng SHB được nhận trong dịp đại lễ này.

Với ngân hàng SHB, niềm vui không chỉ nằm ở một món quà trao tay, mà còn ở nụ cười rạng rỡ của người dân, ở bức ảnh check-in gửi gắm tự hào, hay ở khoảnh khắc sum vầy cùng chung một tình yêu nước.

Với mỗi điểm trạm, SHB đều đặt photobooth để người dân đi xem diễu binh, diễu hành, hoà vào dòng người hướng về đại lễ có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình, lưu giữ lại trong những bức ảnh như một kỷ niệm đẹp. Những bức ảnh ấy không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà là kỷ niệm được có mặt, được tự hào là người Việt Nam trong những ngày trọng đại của đất nước, cũng là kỷ niệm về đất nước mình, dân tộc mình những ngày rực rỡ cờ hoa trong kỷ nguyên vươn mình.

Những kỷ niệm đẹp về A80 sẽ mãi ở trong tim những người con Việt Nam, và những bức hình được chụp tại photobooth SHB là một phần của ký ức ấy.

Đặc biệt, ngoài được chụp ảnh, in ảnh miễn phí ở photobooth, người dân ghé qua 2 trạm tiếp sức còn được SHB tặng nhiều phần trong bộ sưu tập giới hạn đặc biệt "Hạnh phúc là người Việt Nam" như thẻ đeo, quạt, túi tote, áo phông, mũ, bình giữ nhiệt, vừa có thể dùng ngay trong sự kiện, lại vừa là một món đồ kỷ niệm mang rất nhiều ý nghĩa.

Những thiết kế quà tặng mang thông điệp tự hào "Hạnh phúc là người Việt Nam" được SHB dành tặng cho người dân tại đại lễ A80.

Bộ sưu tập "Hạnh phúc là người Việt Nam" nằm trong chiến dịch cùng tên được SHB phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm lan toả gía trị truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Chiến dịch cũng là lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam hôm nay và tương lai. Bộ sản phẩm gồm áo phông, túi vải, khăn bandana, bình giữ nhiệt, dây đeo thẻ… được doanh nghiệp xã hội Tò He thiết kế là một điểm nhấn đặc biệt mà SHB gửi gắm, tri ân tới những khách hàng của mình.

Thêm vào đó, ngoài tính hữu dụng, mỗi món quà còn được in hình những biểu tượng lịch sử, từ chợ Bến Thành, Ngọ Môn, Cột cờ Hà Nội đến đường Độc Lập, họa tiết trống đồng… Đây không chỉ là hình ảnh vốn dĩ rất quen thuộc, mà còn là những dấu ấn thiêng liêng, gắn liền với ký ức tập thể của người Việt. Thông qua đó, tình yêu quê hương đất nước sẽ được nhanh chóng lan tỏa, giúp mỗi người thêm gần gũi với mảnh đất mình sinh ra, từ đó biết trân trọng và nâng niu món quà hơn.

Tại "toạ độ yêu nước" của SHB, con đường Độc lập này là nơi những con người Việt Nam gặp nhau ngày hôm nay cùng niềm hạnh phúc khi được là người Việt Nam.

Trong ngày tổng duyệt và ngày đại lễ vừa qua, tại 2 điểm trạm mà SHB đồng hành, người dân đi xem diễu binh còn được tặng nước uống và quạt. Trong đó, thái độ vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình của những tình nguyện viên tại trạm được người dân đánh giá cao.

Sự đồng hành của SHB tại trạm khách không chỉ đơn giản là sự chia sẻ, tiếp sức cộng đồng, mà hơn thế, mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong không khí của những ngày đại lễ, những hành động nhỏ như việc giúp đỡ, hỗ trợ người dân tại trạm tuy đơn giản nhưng lại trở thành một kỷ niệm đẹp, vừa kết nối truyền thống với nhịp sống hiện đại lại vừa gửi gắm niềm tự hào về đất nước trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Hạnh phúc là người Việt Nam. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại là người Việt Nam nhé!

Bên cạnh đồng hành trạm khách "A80: Tự hào Việt Nam" và Fandom Yêu Nước, chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" còn có nhiều hoạt động tương tác cả trực tiếp và trực tuyến như: sáng tạp mẫu áo tự hào, check-in lịch sử lan toả câu chuyện về niềm tự hào dân tộc… Dù là hoạt động nào thì tất cả đều cùng chung một mục đích: lan toả tình yêu nước tới cộng đồng, tới những người con Việt Nam. Vượt qua cả khuôn khổ của một chiến dịch, "Hạnh phúc là người Việt Nam" trở thành một tuyên ngôn đầy tự hào. Đó là tuyên ngôn của những con người đang được sống trong hòa bình và lời khẳng định đơn giản nhưng chắc nịch "Tôi là người Việt Nam" với tất cả lòng biết ơn trân trọng nhất.