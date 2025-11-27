SHB: Động lực kép từ chiến lược tăng vốn và cơ hội hút dòng vốn ngoại

Bên cạnh đó, SHB còn được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hai yếu tố chính là động lực kép mạnh mẽ cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của SHB trong thời gian tới.

Từ cơ hội hút khối ngoại, hướng đến dòng vốn chuyên nghiệp và dài hạn

Với việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ "cận biên" lên "mới nổi thứ cấp" bởi tổ chức xếp hạng FTSE Russell, các chuyên gia và giới đầu tư dự đoán đây sẽ là yếu tố thu hút dòng vốn ngoại. Khi thị trường chứng khoán đáp ứng các tiêu chí cao hơn, các quỹ đầu tư, tổ chức lớn sẽ tìm đến Việt Nam. Từ đó đưa định giá cổ phiếu Việt Nam tiệm cận với mặt bằng chung của các thị trường mới nổi trong khu vực.

Theo quan sát của Dragon Capital, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt các quỹ tổ chức chưa từng tham gia vào Việt Nam đang tìm hiểu và chuẩn bị mở tài khoản, tạo điều kiện cho dòng vốn ngoại quay lại trong vài quý tới. Nền tảng cho sự trở lại này gồm vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao so với khu vực, chính trị ổn định, thị trường minh bạch, lợi nhuận doanh nghiệp tích cực, thanh khoản tốt và đa dạng hàng hóa.

Mới nhất, FTSE công bố báo cáo về kế hoạch phân loại thị trường và đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng (bao gồm 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap; 0,02% rổ FTSE All-World; 0,34% rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% rổ FTSE Emerging Index). Đồng thời, theo công bố của FTSE, SHB là một trong các cổ phiếu có khả năng vào rổ FTSE Global All Cap.

Theo báo cáo cập nhật của BSC Research, CTCK này kỳ vọng sẽ có thêm dư địa trọng số cho cổ phiếu Việt Nam. Theo công bố trước đó, FTSE sử dụng dữ liệu vào ngày 31/10/2025 và chưa tính trường hợp quốc gia khác có thể có thay đổi về phân loại thị trường trong tương lai như Hy Lạp, Ai Cập, Oman cũng như sự thay đổi giá trị vốn hóa và trọng số có thể đầu tư. Do đó BSC cho rằng tỷ trọng của Việt Nam có thể tiếp tục biến động, đặc biệt Hy Lạp (có trọng số 0,72% trong rổ FTSE Emerging) đã chắc chắn được nâng hạng lên thị trường phát triển (Developed) nên sẽ có thêm dư địa trọng số cho cổ phiếu của các quốc gia còn lại (trong đó có Việt Nam) nếu nhận được kết quả tích cực sau kỳ rà soát (interim review) tháng 03/2026.

Đây cũng là cơ hội với những cổ phiếu còn trống "room ngoại" như SHB để thu hút dòng vốn quốc tế, và xa hơn nữa là dòng vốn đến từ các nhà đầu tư dài hạn và chuyên nghiệp khi Ngân hàng ngày càng nâng cao năng lực quản trị và minh bạch, theo các tiêu chí theo chuẩn mực quốc tế.

Diễn biến cổ phiếu SHB từ đầu năm

Lợi thế cạnh tranh từ tiềm lực vốn lớn

Theo ước tính của CTCK BSC, đến cuối quý 3/2025, tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế đạt khoảng 13,4% so với đầu năm, và tương đương 20% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với quy mô tín dụng đạt hơn 17,7 triệu tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2025, tín dụng đạt mức tăng trưởng 18-20% và duy trì mức tương đương trong năm 2026. BSC đánh giá SHB là một trong những ngân hàng thuộc nhóm được hưởng lợi trong bối cảnh cơ quan điều hành duy trì định hướng tiền tệ nới lỏng và thị trường bất động sản tiếp tục ấm lên. Nhờ đó, SHB cũng là gương mặt trong nhóm dẫn đầu ngành về tốc độ tăng trưởng dư nợ.

Tại ngày 30/9/2025, dư nợ cấp tín dụng của SHB tăng 15%, đạt gần 616.600 tỷ đồng, với lợi thế cạnh tranh vượt trội đến từ việc hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân, phát triển chiến lược hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. SHB cũng đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang ngân hàng bán lẻ và số hóa, tối ưu hóa chi phí hoạt động (CIR thuộc nhóm thấp nhất ngành với 18,9 %) và hiệu quả sinh lời (ROE đạt 19,2%). Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB tăng mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12.235 tỷ đồng (tương đương 85% kế hoạch năm).

CTCK BSC cho rằng khi ngân hàng trong chu kỳ đẩy mạnh tín dụng theo định hướng của cơ quan điều hành, thì yếu tố quan trọng nhất là tỷ lệ an toàn vốn (CAR). So với các nước ASEAN đã áp dụng Basel 3, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có bộ đệm vốn thấp hơn đáng kể, chỉ hơn 12% so với bình quân 19%. Do đó, cuộc đua tăng vốn sẽ là tâm điểm trong các năm tới của ngành ngân hàng. Trong làn sóng tăng vốn này, BSC đánh giá các ngân hàng có tiềm lực vốn lớn sẽ là những cái tên có vị thế thuận lợi nhất để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Gia nhập vào làn sóng tăng vốn ngành ngân hàng, mới đây, ĐHĐCĐ của SHB vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với tổng mức tăng vốn 7.500 tỷ đồng. Theo phương án tăng vốn, SHB dự kiến phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và hơn 90 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Dự kiến, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ vươn lên top 4 ngân hàng tư nhân, đạt hơn 53.400 tỷ đồng.

Với nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành này, SHB cho biết sẽ mở rộng quy mô cho vay, đầu tư cơ sở vật chất, vào các dự án chiến lược của Ngân hàng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số nhằm chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện để bứt phá dẫn đầu. Thông qua đó, SHB sẽ nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn các tiêu chí an toàn trong hoạt động ngân hàng nhằm thích ứng với những biến động của thị trường, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của SHB thường xuyên duy trì quanh ngưỡng 12%, tăng lên mức 12,5% tính đến 30/06/2025 (vượt xa so với quy định tối thiểu 8%). Riêng hệ thống quản trị rủi ro của SHB được triển khai theo mô hình 3 tuyến phòng vệ trong mọi hoạt động với các phương pháp đo lường, kiểm soát và cảnh báo rủi ro, theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Về tiềm năng cổ phiếu ngành ngân hàng, đặc biệt là với các nhà băng đã có chiến lược tăng vốn, theo CTCK Agriseco, tính đến 19/11/2025, P/B bình quân ngành ngân hàng ở mức 1,6x thấp hơn mức 5 năm (1,8x) sau nhịp điều chỉnh 20–30% từ đỉnh tháng 8/2025. Với triển vọng tăng trưởng tích cực, Agriseco cho rằng mặt bằng giá ngân hàng hiện vẫn hấp dẫn để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn cuối năm 2025 và đầu năm 2026 cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu ngân hàng.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu SHB tăng 110%, lên mức 16.700 đồng/cp với thanh khoản bình quân 70-80 triệu cp/ngày, nhiều phiên đat hơn 100 triệu cổ phiếu giao dịch. P/B cổ phiếu SHB là 1,16x, hấp dẫn so với mức bình quân ngành ngân hàng. Sự kết hợp giữa chiến lược tăng vốn giúp nâng cao năng lực tài chính, củng cố vị thế trong ngành và tiềm năng từ câu chuyện nâng hạng thị trường, tạo nên một bức tranh đầu tư đầy triển vọng cho cổ phiếu SHB.