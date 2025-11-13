SHB được dự báo vào rổ FTSE Global All Cap: Cơ hội đón dòng vốn mới từ ETF và quỹ thụ động

Sự kiện này còn mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam được theo dõi sát sao tiến trình nâng hạng, một mã ngân hàng nội địa như SHB được thêm vào rổ chỉ số toàn cầu sẽ là tín hiệu cho thấy cổ phiếu này tiệm cận các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn FTSE.

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 85% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản đạt 852.695 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cuối năm 2024 và từng bước hướng tới mục tiêu 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026. Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm, cho thấy ngân hàng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, bám sát định hướng đảm bảo khơi thông nguồn vốn tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

Về mặt cấu trúc vốn, SHB đã hoàn tất phát hành 528,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%, sau khi tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt, nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 lên 18% và chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng. Quy mô vốn này giúp SHB duy trì vị trí trong nhóm Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, đồng thời cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) lên trên 12%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu 8% theo quy định.

Ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP, nhằm tăng cường năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.

Cơ hội hút dòng vốn ngoại

Khi một cổ phiếu được thêm vào rổ, các quỹ theo dõi chỉ số sẽ mua vào theo tỷ trọng, hình thành dòng vốn thụ động tương đối bền trong trung hạn vì các quỹ phải duy trì tỷ trọng tương ứng trong một thời gian nhất định để bám sát chỉ số. Quy mô dòng tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào tổng tài sản quản lý của các quỹ đang tái cấu trúc danh mục FTSE, tỷ trọng thị trường Việt Nam và trọng số riêng của SHB trong chỉ số, nhưng về nguyên tắc, việc được thêm vào rổ là điều kiện cần để cổ phiếu bước vào "bản đồ" phân bổ vốn của khối ETF toàn cầu. Với thanh khoản hàng chục triệu cổ phiếu mỗi phiên, nhiều phiên vượt trăm triệu cổ phiếu trong nhiều tháng qua và room ngoại vẫn còn dư địa, SHB sở hữu những yếu tố kỹ thuật cần thiết để đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của nhiều rổ chỉ số.

Về định giá, SHB hiện được thị trường nhìn nhận là một trong những mã ngân hàng có hệ số P/E 6-7 lần và P/B ~1,1 lần, thấp hơn một số ngân hàng cùng nhóm, trong khi lợi nhuận vẫn tăng trưởng hai chữ số và tổng tài sản đã vượt mốc 850.000 tỷ đồng. Sau khi được thêm vào rổ chỉ số toàn cầu, lực mua từ các quỹ thụ động, cộng hưởng với việc định giá hiện tại đang chiết khấu so với mặt bằng chung, có thể trở thành chất xúc tác thu hẹp khoảng cách định giá với các ngân hàng đang được thị trường "gắn premium".

Song song với câu chuyện chỉ số, thị trường trong nước đang đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch tăng vốn tiếp theo và chính sách cổ tức của SHB. Ngân hàng đã công bố phương án tăng vốn mới, có thể đưa vốn điều lệ từ mức 45.942 tỷ đồng lên các ngưỡng cao hơn trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tài sản và các chuẩn mực an toàn cao hơn.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.