Shipper gọi tới tấp, thúc giục nhận hàng, chuyển tiền, công an khuyên người dân làm ngay điều này trước

Shipper giả mạo nói chuyện chuyên nghiệp khiến nhiều người mất cảnh giác

Theo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác điều tra và phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị, ghi nhận thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ người dân bị các đối tượng giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như trường hợp của anh N.H.T. (ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hoà).

Trước đó, anh T. nhận được cuộc gọi giới thiệu là nhân viên giao hàng, thông báo anh có đơn hàng trị giá 111.000 đồng.

Do thời điểm này anh T. không có ở nhà nên hẹn thời điểm giao hàng khác. Thế nhưng shipper liên tục thúc giục nhận hàng với lý do nếu không giao hôm nay sẽ không kịp chỉ tiêu.

Nội dung tin nhắn lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Do trước đó có đặt đơn hàng giá trị tương đương qua mạng nên anh T. không nghi ngờ, liền chuyển khoản thanh toán theo yêu cầu.

Sau khi chuyển tiền thành công, anh tiếp tục nhận được tin nhắn từ shipper cho biết đã gửi nhầm số tài khoản, yêu cầu anh kết bạn và nói rằng số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên "giao hàng tiết kiệm". Nếu chuyển vào tài khoản đó, Trung tâm giao hàng sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động trừ 3.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của anh T. Trường hợp anh không có tiền sẽ bị đưa vào nợ xấu.

Đồng thời, người tự nhận là shipper này cũng gửi kèm một đường link, giới thiệu là trang Facebook của Trung tâm vận chuyển để anh T. liên hệ hủy đăng ký hội viên.

Sau đó, đối tượng giả danh shipper liên tục gọi điện thúc giục anh T. nhấp vào đường link trên để nhắn tin hủy đăng ký và dọa tài khoản anh T. sẽ bị trừ tiền. Lúc này, do đang ở ngoài và cũng lo sợ bị trừ tiền nên anh T. truy cập vào đường link và nhắn tin theo hướng dẫn. Ngay lập tức, bộ phận có tên "giao hàng tiết kiệm" gọi điện chỉ dẫn anh T. hủy hội viên bằng cách chuyển đổi tài khoản ngân hàng cá nhân thành tài khoản doanh nghiệp.

Cách thực hiện là đăng nhập app ngân hàng từ đường link do đối tượng cung cấp, nhập mã xác thực (gồm dãy số 6 ký tự) vào phần số tiền chuyển, giữ nút chuyển tiền trong 3 giây, sau đó ấn chuyển tiền. Trên thực tế, hành động này đồng nghĩa với việc chuyển tiền bình thường.

Anh T. bán tín bán nghi nhưng vẫn cố ấn nút giữ chuyển tiền. Kết quả không chuyển thành tài khoản doanh nghiệp mà tiền vẫn mất.

Qua kiểm tra trang Facebook tên "giao hàng tiết kiệm" được thiết kế như trang chính chủ của hãng vận chuyển này, nhưng chỉ có khoảng 3.000 lượt theo dõi tnên T. nhận thấy có điều bất thường. Ngay lập tức anh dừng lại mọi thao tác, liên hệ tổng đài công ty vận chuyển để xác minh số điện thoại và phát hiện mình bị lừa.

Một phụ nữ bị "bốc hơi" 12 triệu đồng trong tài khoản sau khi truy cập vào đường link lạ (Ảnh: Lao động).

Tương tự chị Huyền Trân (quận Bình Thạnh) cũng rơi vào bẫy khi nhận cuộc gọi từ một shipper thông báo có đơn hàng trị giá 350.000 đồng.

Trong giờ hành chính làm việc, chị Huyền Trân kể shipper liên tục nhắn tin, thúc giục chị chuyển khoản để họ kịp giao hàng. Nghĩ rằng đó là đơn hàng quen thuộc, chị vội vàng chuyển tiền. Chỉ vài phút sau, shipper lại gọi yêu cầu chị truy cập đường link để được hỗ trợ hoàn tiền vì đã chuyển nhầm tài khoản.

Nghi ngờ, chị tra cứu trên sàn thương mại điện tử nhưng không thấy có đơn hàng nào. Liên hệ lại với shipper, số điện thoại của chị bị chặn, không thể liên lạc. Số tiền đã chuyển đi cũng không thể lấy lại.

"Điều đáng sợ là họ biết rất rõ tên, địa chỉ, số tiền đơn hàng và nói chuyện cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi không hiểu những thông tin cá nhân này bị lộ từ đâu" - chị Trân chia sẻ với tở Tuổi trẻ.

Theo cơ quan Công an, đây là hình thức lừa đảo mới, các đối tượng thông qua việc tham gia các buổi bán hàng trực tuyến (livestreams) trên các nền tảng mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng và các sản phẩm được đặt mua từ các bình luận công khai của khách hàng để giả danh shipper giao hàng lừa, chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng; đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền nạn nhân đã thanh toán trước đó rối cắt liên lạc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác: Không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua; Không chuyển khoản hoặc thanh toán các đơn hàng không có ảnh chụp rõ mã vận đơn, thông tin người nhận và tuyệt đối không click vào bất cứ đường link nào do người lạ gửi tới để tránh “mắc bẫy".

Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường phải dừng giao dịch ngay và cung cấp thông tin vụ việc cho lực lượng Công an nơi gần nhất.

Cục An toàn thông tin nêu phương thức giúp bảo mật thông tin

Trước thực trạng nhiều người dân phản ánh bị lừa đảo dưới hình thức giả mạo người giao hàng khiến các chuyên gia lo ngại về việc lộ lọt thông tin khi mua hàng online.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về vấn đề này, đại diện Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, để giải quyết tình trạng lừa đảo thông qua hình thức giả mạo shipper giao hàng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân khi mua sắm trực tuyến, đơn vị đã và đang phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan thực hiện một số biện pháp.

Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông trên diện rộng; chỉ đạo các cơ quan thuộc lĩnh vực quản lý tăng cường thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân, triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các đơn vị chức năng của Bộ TTTT phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình lộ lọt, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của cơ quan, tổ chức tại Việt Nam; xử lý kịp thời một số nhóm tội phạm công nghệ cao; không để xảy ra sự cố thiệt hại nghiêm trọng do lộ lọt thông tin.

"Để ngăn chặn việc rò rỉ dữ liệu, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như mã hóa thông tin, xác thực hai yếu tố (2FA) và hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CRM) được bảo mật chặt chẽ hơn" - Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.