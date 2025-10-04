ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM

Ngày 3/10, Hesman Group đã chính thức khai trương cửa hàng ShopDunk+ đầu tiên tại trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Hà Nội. Sự kiện này nâng tổng số cửa hàng ShopDunk trên toàn quốc lên 60, đồng thời đánh dấu bước đi mới trong chiến lược tiếp cận người dùng thông qua không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi và giàu trải nghiệm.

Không gian cửa hàng ShopDunk+ tại AEON Mall Long Biên được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng đến việc mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng. Tại đây, khách hàng có thể trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, gồm iPhone 17 series, MacBook, iPad, AirPods, iMac và Apple Watch.

Bên cạnh các sản phẩm của Apple, cửa hàng còn giới thiệu nhiều thiết bị công nghệ đến từ các thương hiệu khác như Xiaomi, ASUS, DJI, Fujifilm, Marshall và Sony.

Trong khi đó, khu vực phụ kiện tại ShopDunk+ trưng bày các sản phẩm chính hãng của những thương hiệu như Mazer, Yoobao, ZAGG, Anker, Morphie và Tiger. Danh mục bao gồm sạc dự phòng, tai nghe, bao da, kính cường lực, đế sạc không dây cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác, phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

Nhân dịp khai trương, ShopDunk+ AEON Mall Long Biên dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi đặc biệt và quà tặng độc quyền chỉ có trong thời gian diễn ra sự kiện (từ ngày 3/10 đến hết ngày 11/10/2025).

Dự kiến trong thời gian tới, hệ thống ShopDunk+ sẽ tiếp tục mở rộng tại các trung tâm thương mại lớn ở nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.



