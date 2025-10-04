Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM

04-10-2025 - 21:31 PM | Thị trường

Cửa hàng ShopDunk+ tại AEON Mall Long Biên là bước đi đầu tiên trong kế hoạch mở rộng mô hình này ra các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc.

Ngày 3/10, Hesman Group đã chính thức khai trương cửa hàng ShopDunk+ đầu tiên tại trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Hà Nội. Sự kiện này nâng tổng số cửa hàng ShopDunk trên toàn quốc lên 60, đồng thời đánh dấu bước đi mới trong chiến lược tiếp cận người dùng thông qua không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi và giàu trải nghiệm.

Không gian cửa hàng ShopDunk+ tại AEON Mall Long Biên được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng đến việc mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng. Tại đây, khách hàng có thể trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, gồm iPhone 17 series, MacBook, iPad, AirPods, iMac và Apple Watch.

ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM- Ảnh 1.

ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM- Ảnh 2.

Bên cạnh các sản phẩm của Apple, cửa hàng còn giới thiệu nhiều thiết bị công nghệ đến từ các thương hiệu khác như Xiaomi, ASUS, DJI, Fujifilm, Marshall và Sony.

Trong khi đó, khu vực phụ kiện tại ShopDunk+ trưng bày các sản phẩm chính hãng của những thương hiệu như Mazer, Yoobao, ZAGG, Anker, Morphie và Tiger. Danh mục bao gồm sạc dự phòng, tai nghe, bao da, kính cường lực, đế sạc không dây cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác, phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

ShopDunk lần đầu mở không gian trải nghiệm bên trong TTTM- Ảnh 3.

Nhân dịp khai trương, ShopDunk+ AEON Mall Long Biên dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi đặc biệt và quà tặng độc quyền chỉ có trong thời gian diễn ra sự kiện (từ ngày 3/10 đến hết ngày 11/10/2025).

Dự kiến trong thời gian tới, hệ thống ShopDunk+ sẽ tiếp tục mở rộng tại các trung tâm thương mại lớn ở nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Mua iPhone mới: Vì sao nhất định phải chọn iPhone 17 thay vì iPhone 16 hay 15?


Tuấn Đăng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn Nổi bật

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn Nổi bật

Bánh trung thu 30.000 đồng không ai ngó, bánh 800.000 đồng tấp nập người mua

Bánh trung thu 30.000 đồng không ai ngó, bánh 800.000 đồng tấp nập người mua

20:29 , 04/10/2025
Bộ Công Thương sẽ tham vấn công khai vụ việc chống bán phá giá ván sợi gỗ

Bộ Công Thương sẽ tham vấn công khai vụ việc chống bán phá giá ván sợi gỗ

19:48 , 04/10/2025
Đại chiến xe điện tháo pin: Tưởng Honda là "trùm cuối", ai ngờ VinFast còn có chiêu này!

Đại chiến xe điện tháo pin: Tưởng Honda là "trùm cuối", ai ngờ VinFast còn có chiêu này!

18:40 , 04/10/2025
Ông Putin: 'Nếu không có dầu thô của Nga, giá dầu sẽ tăng vọt lên 100 USD/thùng'

Ông Putin: 'Nếu không có dầu thô của Nga, giá dầu sẽ tăng vọt lên 100 USD/thùng'

17:05 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên