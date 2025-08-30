Showbiz có 1 mỹ nam đẹp đến "1000 năm nữa vẫn là huyền thoại", đại gia đem 350 tỷ cầu hôn vẫn quyết cự tuyệt!

Tại showbiz Trung Quốc, nói đến mỹ nam có nhan sắc "vô thực" kinh điển, cái tên Nghiêm Khoan luôn được nhắc đến đầu tiên. Visual của Nghiêm Khoan thậm chí còn đánh bại Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca, Chung Hán Lương và nhiều nam thần khác. Đến nay, vẻ đẹp thoát tục như hư như ảo của nam diễn viên ở Cbiz chưa tìm được người thứ 2.

Nam thần "lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao" nghìn năm mới có

Nghiêm Khoan từng được xem là 1 trong những nam thần nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Năm 2011, anh nhận danh hiệu "Thiên nhai tứ mỹ" (4 mỹ nam cổ trang đẹp xuất chúng trên màn ảnh Hoa ngữ), cùng với Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa và Kiều Chấn Vũ. Trong đó, Nghiêm Khoan là người được đánh giá đẹp nhất.

Anh sở hữu nét đẹp nam tính, gương mặt 360 độ không có góc chết, ngũ quan sắc nét đến mức liên tục bị nhầm là con lai cũng như khí chất tổng tài lạnh lùng đúng chuẩn "bước ra từ phim ngôn tình". Theo tờ iFeng, điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt Nghiêm Khoan đó chính là đôi lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt đen sáng như sao, khuôn hàm đầy nam tính cực kỳ hoàn hảo. Trang Sohu lại khen ngợi visual của Nghiêm Khoan như "thỏi nam châm chết người", "1.000 nữa vẫn là huyền thoại" của ngành giải trí Trung Quốc. Đứng trước Nghiêm Khoan, không ít các fan nữ đều "đứng hình" trước vẻ đẹp hào hoa và nam tính của anh.

Nghiêm Khoan được đánh là là người đẹp nhất trong Thiên nhai tứ mỹ, có thể lu mờ cả Chung Hán Lương, Hoắc Kiến Hoa và Kiều Chấn Vũ

Nét đẹp nam tính, ngũ quan hoàn hảo như tượng tạc của Nghiêm Khoan từng khiến mọi thiếu nữ phải si mê

Nét đẹp của Nghiêm Khoan được nhận xét "1.000 nữa vẫn là huyền thoại của Cbiz"

Từ chối cưới nữ đại gia, mặc kệ đàm tiếu để về chung nhà với "mỹ nữ nghiện dao kéo"

Vẻ ngoài nổi bật cũng khiến Nghiêm Khoan gặp nhiều rắc rối. Anh liên tục nhận được những lời mời mọc khiếm nhã, muốn trao đổi tình tiền từ những người phụ nữ giàu có. Năm 2001, khi Nghiêm Khoan vừa tốt nghiệp đại học, anh đã được một nữ đại gia đòi bao nuôi, thậm chí người này còn muốn bỏ chồng để cưới nam diễn viên.

Điều kiện phú bà đưa ra là Nghiêm Khoan phải rời showbiz, không được xuất hiện trên máy quay thêm một lần nào nữa. Đổi lại, anh sẽ nhận được sính lễ 100 triệu NDT (hơn 351 tỷ đồng). Đối mặt với cám dỗ tình tiền, Nghiêm Khoan dứt khoát từ chối nữ đại gia để tiếp tục con đường hoạt động nghệ thuật. Anh cho biết không muốn sống bám, lợi dụng bất kỳ ai và hơn hết là không có tình cảm với đối phương.

Nghiêm Khoan từ chối lời đề nghị bao nuôi, bắt anh rời showbiz để kết hôn của 1 nữ đại gia

Đến năm 2013, Nghiêm Khoan gây xôn xao thông báo kết hôn với nữ diễn viên Đỗ Nhược Khê (trước có nghệ danh là Đỗ Hiểu Đình). Sau khi tài tử đình đám công khai hôn sự, Đỗ Nhược Khê bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội vì netizen cho rằng cô không xứng với "Đệ nhất mỹ nam Cbiz". Đỗ Nhược Khê kém Nghiêm Khoan 6 tuổi, là nghệ sĩ kém tên tuổi và là mỹ nhân nghiện thẩm mỹ có tiếng ở Cbiz. Nhiều ý kiến còn khẳng định, Đỗ Nhược Khê chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của Nghiêm Khoan. Trước cảnh bà xã bị vùi dập kém sắc và kém tiếng, Nghiêm Khoan đứng ra bảo vệ Nhược Khê: "Tôi không quan tâm vợ tôi nổi tiếng thế nào, có nhan sắc nổi bật ra sao, có giàu có hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu cô ấy".

Theo nguồn tin trong giới, Nghiêm Khoan yêu Đỗ Nhược Khê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ gặp nhau ở sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải, Trung Quốc) vào năm 2009. Khi đó, Nghiêm Khoan giúp Đỗ Nhược Khê lấy hành lý. Anh vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, giọng nói hiền hòa của người đẹp. Sau khi trò chuyện, cả hai còn biết được họ chính là tiền bối - hậu bối khi đều từng theo học ở Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nghiêm Khoan và Đỗ Nhược Khê đã giữ liên lạc với đối phương sau cuộc gặp định mệnh ở sân bay.

Nghiêm Khoan yêu Đỗ Nhược Khê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh bất chấp việc bị fan phản đối để cưới nữ diễn viên này

Đến năm 2014, họ tổ chức hôn lễ xa hoa ở Thượng Hải (Trung Quốc) và Bali (Indonesia) sau 1 năm đăng ký kết hôn. Cặp sao còn đến Việt Nam để chụp ảnh cưới cho tạp chí Modern Bride. Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, họ vẫn vô cùng hạnh phúc và có với nhau 1 con gái. Nam diễn viên đã chứng minh cho công chúng thấy anh không chọn sai người. Gia đình Nghiêm Khoan - Đỗ Nhược Khê được coi là tổ ấm kiểu mẫu, "tổ hợp visual" khi 3 thành viên đều sở hữu ngoại hình nổi bật.

Bộ ảnh cưới của Nghiêm Khoan và Đỗ Nhược Khê ở Việt Nam

Hiện tại, ở tuổi 46, Nghiêm Khoan như bị "thời gian bỏ quên" khi diện mạo vẫn xuất sắc, phong độ. Trong năm 2025, anh xuất hiện trong 2 bộ phim Dị Nhân Chi Hạ 2 và Bảy Di Vật Tà Ám, đều đóng vai những kẻ sát nhân tàn bạo với visual gây sốt.

Ở tuổi 46, Nghiêm Khoan vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, điển trai

