Showbiz Việt chẳng ai như mỹ nhân này: Ngoài đời xinh sang kịch trần, lên phim sao lại quê mùa kém sắc quá vậy

Ở đời có những nghịch lý thú vị: Càng mộc mạc trên màn ảnh bao nhiêu, Lê Phương ngoài đời lại càng đằm thắm, sang trọng bấy nhiêu. Người ta quen với hình ảnh cô trong những vai người vợ chịu thương chịu khó, người mẹ lam lũ để rồi khi Lê Phương bước ra thảm đỏ, khán giả ngỡ ngàng như gặp một “mỹ nhân khác”.

Lê Phương ngoài đời dạo này vừa sang vừa xinh

Thời gian gần đây, Lê Phương khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên vì nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ở tuổi 40, nữ diễn viên dường như đạt đến độ chín của cả nhan sắc lẫn phong thái: Da căng mịn, nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy tự tin. Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện giải trí, cô đều ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn đậm chất Á Đông.

Gương mặt Lê Phương giờ đây mang nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, nhưng vẫn rạng rỡ, trẻ trung. Nhiều khán giả nhận xét cô “đẹp lên từng ngày” kể từ sau khi lập gia đình cùng ca sĩ Trung Kiên.

Hạnh phúc viên mãn giúp nữ diễn viên toát ra thần thái tự tin và đầy sức sống ánh mắt sáng, làn da căng mịn, nụ cười nhẹ mà cuốn hút.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Lê Phương luôn giữ vững phong độ: Từ kiểu tóc ngắn cá tính, layout trang điểm nâu tây sang trọng đến cách lựa chọn trang phục khéo léo, vừa tôn dáng vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Tham dự tại sự kiện, Lê Phương không quá cầu kỳ váy áo nhưng mỗi lần xuất hiện đều trở nên vô cùng nổi bật. Có lần người đẹp chỉ diện áo vest kết hợp với bra phía trong nhưng vẫn đủ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Cô cũng là một trong số ít diễn viên duy trì được hình ảnh sạch, ít scandal, luôn cân bằng giữa công việc và gia đình. Sau hôn nhân viên mãn bên ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương càng thêm rạng rỡ, thần thái tràn đầy năng lượng tích cực.

Mỗi khoảnh khắc đời thường mà cô chia sẻ từ những bức ảnh du lịch, hậu trường phim đến giây phút bên con đều toát lên vẻ đằm thắm, tự tin và viên mãn của người phụ nữ biết yêu chính mình.

Lê Phương trên phim: “Người đàn bà bất hạnh” thành thương hiệu khó thay thế

Trước khi được biết tới hình ảnh người phụ nữ vừa xinh vừa sang, Lê Phương trên màn ảnh lại gắn liền với những vai diễn nhiều nước mắt với tạo hình quê mùa, kém sắc. Cô từng khiến khán giả thương đến nghẹn lòng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, khi hóa thân thành Hương, người vợ hiền bị phản bội nhưng vẫn bao dung đến tận cùng.

Lê Phương ở Gạo Nếp Gạo Tẻ

Trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lê Phương vào vai Hương, người vợ hiền nhưng bất hạnh, bị chồng phản bội và mẹ ruột lạnh nhạt. Tạo hình của cô khi đó gần như mộc hoàn toàn: Tóc buộc thấp, gương mặt không phấn, chỉ điểm nhẹ một chút son môi hồng nhạt.

Cách phục trang với áo sơ mi cũ, quần tây đen, áo khoác cardigan phai màu khiến nhân vật toát lên sự tần tảo, kiệm lời. Cái khổ của Hương không ồn ào, không bi lụy mà là sự chịu đựng đến tận cùng, một ánh mắt ướt, một hơi thở nghẹn, cũng đủ khiến khán giả rơi nước mắt.

Sau đó là Thương Con Cá Rô Đồng - nơi Lê Phương trở thành người chị cả tần tảo, gánh vác cả gia đình. Cô hóa thân thành người chị cả gánh gồng nuôi em giữa nghèo đói, trong những khung hình đầy nắng, mồ hôi và nước mắt. Tóc rối, áo bà ba sẫm màu, làn da rám nắng, bàn tay chai sạn, tất cả tạo nên một hình ảnh chân thực đến nao lòng.

Lê Phương trong Thương Con Cá Rô Đồng

Lê Phương không cần khóc nhiều, chỉ cần một cái cúi đầu, một tiếng gọi “mấy đứa ơi” khàn đi trong gió, cũng đủ khiến khán giả thấy hết nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ “cá rô đồng” ấy.

Vai diễn mới nhất của Lê Phương trong Cuộc Chiến Hạ Lưu cũng sẽ đem đến hình ảnh một người phụ nữ vất vả, lo toan cho gia đình với tạo hình xuề xòa. Trong phim, Lê Phương đảm nhận vai chị Bé Gái - “vợ nhặt” của anh Sáng (Thái Hòa), có tính cách “chợ búa” nhưng chân thành, luôn tìm cách vun vén tổ ấm. Khác xa những hình tượng vợ hiền trước đây, nữ diễn viên thích thú với vai diễn “miệng hỗn nhưng tính ổn” lần này.

Lê Phương trong Cuộc Chiến Hạ Lưu

Dường như Lê Phương có duyên đặc biệt với những nhân vật “chịu thương chịu khó”, đến mức khán giả từng đùa rằng: “Trên phim, Lê Phương cứ khổ mãi, ngoài đời, chị bù lại bằng hạnh phúc.”

Điều đáng nói là dù diễn cùng mô-típ “phụ nữ khổ”, Lê Phương không bao giờ lặp lại mình. Ở mỗi nhân vật, cô tìm ra một sắc thái riêng, khi thì là người vợ hiền, khi lại là người mẹ kiên cường, có khi chỉ là một ánh mắt, một cái thở dài cũng đủ khiến người xem rơi nước mắt.

Chính sự tinh tế đó giúp Lê Phương trở thành một trong những gương mặt đại diện cho dòng phim tâm lý Việt nơi cảm xúc và chiều sâu quan trọng hơn mọi kỹ xảo.

