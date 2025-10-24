Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siết lệnh trừng phạt Moscow nhưng một quốc gia châu Á vẫn nhập hàng triệu tấn khí đốt Nga mỗi năm, thừa nhận hệ lụy nghiệt ngã nếu cắt nguồn cung

24-10-2025 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Khí đốt từ dự án Sakhalin-2 của Nga được coi là nguồn cung quan trọng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Siết lệnh trừng phạt Moscow nhưng một quốc gia châu Á vẫn nhập hàng triệu tấn khí đốt Nga mỗi năm, thừa nhận hệ lụy nghiệt ngã nếu cắt nguồn cung- Ảnh 1.

Nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2 của Nga đóng vai trò cực kỳ quan trọng” đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản, và việc thay thế nguồn cung này sẽ rất tốn kém, khiến giá điện tăng cao.

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa đưa ra phát biểu trên vào ngày 23/10 trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thúc giục Tokyo chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới

Ông Akazawa, 64 tuổi, người từng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương mại và vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp dưới chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi, cho biết thị trường LNG châu Á hiện đang trong tình trạng nguồn cung khan hiếm.

“Nếu phải thay thế nguồn cung từ Sakhalin-2 bằng LNG từ thị trường này, giá mua sẽ tăng vọt và giá điện trong nước sẽ tăng trở lại”, ông nói. Trước đó, Bộ trưởng Akazawa cũng là người dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại Nhật–Mỹ gần đây giúp giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Nhật vào Mỹ.

Nhật Bản vẫn tiếp tục mua dầu Sakhalin Blend – sản phẩm phụ từ dự án khí tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2. Nguồn khí từ dự án này chiếm khoảng 9% lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản và được coi là nguồn cung thiết yếu cho an ninh năng lượng.

Sakhalin-2 sản xuất 10 triệu tấn LNG mỗi năm, trong đó khoảng 60% sản lượng (6 triệu tấn) được chuyển đến Nhật Bản. Con số này chiếm gần như toàn bộ lượng LNG Nhật Bản nhập khẩu từ Nga.﻿

Phần lớn hợp đồng mua LNG của Nhật từ dự án Sakhalin-2 sẽ hết hạn trong giai đoạn 2028–2033. Nếu chấm dứt sớm, các công ty Nhật sẽ phải chịu phạt và buộc phải tìm nguồn thay thế trên thị trường giao ngay, nơi nguồn cung hạn chế và giá cao do cạnh tranh gay gắt.

Bộ trưởng Akazawa cho biết Tokyo sẽ phối hợp với Nhóm G7 và các đối tác khác để bảo đảm lợi ích quốc gia, trong bối cảnh Nhật Bản vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Dù cố gắng giảm sức ép từ phía Mỹ, Nhật Bản đã ký thêm một số hợp đồng LNG mới với các nhà cung cấp Mỹ trong năm nay, nhưng vẫn chưa cam kết tài chính cho dự án LNG Alaska trị giá 44 tỷ USD mà ông Trump đặc biệt ủng hộ.

Tháng trước, Nhật Bản cùng Anh, New Zealand và EU mở rộng biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến sự Ukraine, tăng cường cấm vận và hạn chế tài chính.

Tham khảo: Reuters﻿

Tẩy chay khí đốt Nga, châu Âu đang mua năng lượng của Mỹ với giá “đắt ngang nước hoa Chanel”

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo

Nóng: Ông Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada chỉ vì 1 đoạn quảng cáo Nổi bật

Kospi phá đỉnh lịch sử, chứng khoán châu Á “xanh mướt” nhờ kỳ vọng vào Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Kospi phá đỉnh lịch sử, chứng khoán châu Á “xanh mướt” nhờ kỳ vọng vào Thượng đỉnh Mỹ - Trung Nổi bật

Công thức "Shark Tank" đứt gãy: Sự kết thúc của mô hình khởi nghiệp toàn cầu giá rẻ

Công thức "Shark Tank" đứt gãy: Sự kết thúc của mô hình khởi nghiệp toàn cầu giá rẻ

12:34 , 24/10/2025
5 thứ MUJI từng làm rất tốt

5 thứ MUJI từng làm rất tốt

11:50 , 24/10/2025
Láng giềng Việt Nam đưa gần 800 'cỗ máy' xuống đáy biển, vận hành đến 97% bằng năng lượng gió: Mục đích là gì?

Láng giềng Việt Nam đưa gần 800 'cỗ máy' xuống đáy biển, vận hành đến 97% bằng năng lượng gió: Mục đích là gì?

11:28 , 24/10/2025
Căng thẳng trừng phạt giữa các nước lớn tác động mạnh lên giá vàng

Căng thẳng trừng phạt giữa các nước lớn tác động mạnh lên giá vàng

10:45 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên