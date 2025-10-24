Siết lệnh trừng phạt Moscow nhưng một quốc gia châu Á vẫn nhập hàng triệu tấn khí đốt Nga mỗi năm, thừa nhận hệ lụy nghiệt ngã nếu cắt nguồn cung

Nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2 của Nga đóng vai trò cực kỳ quan trọng” đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản, và việc thay thế nguồn cung này sẽ rất tốn kém, khiến giá điện tăng cao.

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa đưa ra phát biểu trên vào ngày 23/10 trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thúc giục Tokyo chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới

Ông Akazawa, 64 tuổi, người từng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương mại và vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp dưới chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi, cho biết thị trường LNG châu Á hiện đang trong tình trạng nguồn cung khan hiếm.

“Nếu phải thay thế nguồn cung từ Sakhalin-2 bằng LNG từ thị trường này, giá mua sẽ tăng vọt và giá điện trong nước sẽ tăng trở lại”, ông nói. Trước đó, Bộ trưởng Akazawa cũng là người dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại Nhật–Mỹ gần đây giúp giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Nhật vào Mỹ.

Nhật Bản vẫn tiếp tục mua dầu Sakhalin Blend – sản phẩm phụ từ dự án khí tự nhiên hóa lỏng Sakhalin-2. Nguồn khí từ dự án này chiếm khoảng 9% lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản và được coi là nguồn cung thiết yếu cho an ninh năng lượng.

Sakhalin-2 sản xuất 10 triệu tấn LNG mỗi năm, trong đó khoảng 60% sản lượng (6 triệu tấn) được chuyển đến Nhật Bản. Con số này chiếm gần như toàn bộ lượng LNG Nhật Bản nhập khẩu từ Nga.﻿

Phần lớn hợp đồng mua LNG của Nhật từ dự án Sakhalin-2 sẽ hết hạn trong giai đoạn 2028–2033. Nếu chấm dứt sớm, các công ty Nhật sẽ phải chịu phạt và buộc phải tìm nguồn thay thế trên thị trường giao ngay, nơi nguồn cung hạn chế và giá cao do cạnh tranh gay gắt.

Bộ trưởng Akazawa cho biết Tokyo sẽ phối hợp với Nhóm G7 và các đối tác khác để bảo đảm lợi ích quốc gia, trong bối cảnh Nhật Bản vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Dù cố gắng giảm sức ép từ phía Mỹ, Nhật Bản đã ký thêm một số hợp đồng LNG mới với các nhà cung cấp Mỹ trong năm nay, nhưng vẫn chưa cam kết tài chính cho dự án LNG Alaska trị giá 44 tỷ USD mà ông Trump đặc biệt ủng hộ.

Tháng trước, Nhật Bản cùng Anh, New Zealand và EU mở rộng biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến sự Ukraine, tăng cường cấm vận và hạn chế tài chính.

Tham khảo: Reuters﻿