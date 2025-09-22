Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới dự kiến vào Biển Đông ngày mai: Đây là những khu vực của nước ta có thể chịu ảnh hưởng

Siêu bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay và có khả năng mạnh lên. Cụ thể:

Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, hồi 2h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 265km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 205 km/h, giật tới 250 km/h (trên cấp 17). Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển siêu bão Ragasa lúc 1h sáng 22/9 - Ảnh: NCHMF

Đến 1h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở 20,2 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, trở thành bão số 9 trên Biển Đông. Cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 1h ngày 24/9, vị trí tâm bão ở 20,8 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông.

Cường độ bão cấp 16-17, giật trên cấp 17. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo đến 1h ngày 25/9, vị trí tâm bão ở 21,2 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Cường độ cấp 14-15, giật trên cấp 17, có xu hướng suy yếu. Rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Trong 72-120 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14.

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Trang The Weather Network nhận định, siêu bão Ragasa đã đạt đến những đỉnh cao mới, hiếm có. Với sức gió có lúc giật tới 270 km/h trong thời gian ngắn, siêu bão Ragasa trở thành cơn bão mạnh nhất trên Trái đất tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2025.

Ảnh mây vệ tinh siêu bão Ragasa lúc 4h30 sáng 22-9 - Ảnh: NCHMF

Những khu vực nước ta có thể chịu ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá siêu bão Ragasa trên Biển Đông có cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về kịch bản xấu hơn có khả năng xảy ra, đó là khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn, với kịch bản này ở ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa - Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

Với diễn biến và dự báo đến hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý trước tiên là tác động của gió mạnh, sóng lớn trên biển đối với hoạt động tàu thuyền.

"Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400km và các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.