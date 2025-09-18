“Siêu cá mập” quy mô 2 tỷ USD chỉ ra ba động lực cho chứng khoán Việt Nam bước vào sóng tăng mới

Ghi nhận từ Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL) - quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, tính tới cuối tháng 8/2025, quy mô tài sản ròng của quỹ đạt hơn 2,07 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng trước và vượt mức tăng 11,5% của VN-Index.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp quỹ ghi nhận hiệu suất cao hơn chỉ số chính VN-Index. Quỹ cho biết kết quả tích cực là nhờ tập trung vào các ngành hưởng lợi từ chu kỳ tín dụng, sự phục hồi của bất động sản và thanh khoản thị trường gia tăng.

Về mức đóng góp, cổ phiếu ngân hàng là động lực lớn nhất cho hiệu suất của VEIL trong tháng 8. Trong đó, cổ phiếu VPB nổi bật với mức tăng gần 35%, nhờ tăng trưởng tín dụng nhanh, cải thiện chất lượng tài sản và kết quả quý 2 mạnh hơn dự kiến, đồng thời thu hút sự chú ý trước đợt IPO tiềm năng của công ty chứng khoán VP Bank Securities vào cuối năm.

Bên cạnh đó, MBB cũng tăng vọt gần 34%, được hỗ trợ bởi thông tin cổ tức và sự cải thiện đáng kể về chất lượng tài sản. VEIL đánh giá MB đã tích cực trích lập dự phòng trong quý 2, giảm NPL (đặc biệt là các khoản vay Nhóm 2) đồng thời nâng mức bao phủ LLR, cho thấy bảng cân đối kế toán sạch hơn và triển vọng mạnh mẽ hơn cho nửa cuối năm 2025. Điều này củng cố việc định giá lại mạnh mẽ, với P/B tăng từ 1,3 lần lên 1,8 lần chỉ trong một tháng.

Mã TCB tăng 15% trong tháng 8 vừa qua, phản ánh hoạt động ngân hàng doanh nghiệp sâu rộng, đà cải thiện thu nhập từ phí và sự phục hồi trong nhu cầu cho vay bất động sản. Cùng nhau, các khoản nắm giữ cốt lõi này đã củng cố niềm tin của quỹ vào các ngân hàng là những bên hưởng lợi chính từ chu kỳ tín dụng của Việt Nam và quá trình cải cách tài chính sâu rộng.

Cùng với đó, nhóm bất động sản nhà ở là ngành đóng góp lớn thứ hai cho danh mục VEIL, tăng 3,1%. Riêng hai mã KDH và DXG dẫn đầu mức tăng với lần lượt 32,5% và 14,5%, được hỗ trợ bởi thông tin tỷ lệ hấp thụ mạnh mẽ tại các dự án mới ra mắt như Prive (415 triệu đô la) của DXG và Gladia (385 triệu đô la) hàng đầu của KDH.

Nhóm chứng khoán cũng tiếp tục được hưởng lợi từ giá trị giao dịch hàng ngày cao kỷ lục, trong khi số dư cho vay ký quỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại. VEIL đánh giá cao mã SSI với mức tăng gần 23%, là công ty chứng khoán có vị thế tốt để nắm bắt cả hoạt động bán lẻ, dòng tiền thụ động tiềm năng gắn liền với việc nâng hạng thị trường và các sản phẩm tài sản mã hóa.

Lũy kế từ đầu năm 2025, hiệu suất VEIL ở mức 26,6%, thấp hơn mức tăng gần 30% của VN-Index nếu tính theo USD. Tại thời điểm cuối tháng 8, top 10 cổ phiếu VEIL nắm giữ chiếm hơn một nửa tổng tài sản, gồm VHM, MWG, VPB, TCB, VCB, BID, MBB, CTG, HPG và ACB.

Tính theo ngành, ngân hàng chiếm 40%, bất động sản 23,6%, tài chính đa ngành 8,4%, tiêu dùng không thiết yếu 7,6%, vật liệu 6,8%.

Tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam

VEIL dự báo GDP Việt Nam năm 2025 có thể tăng 8%, lạm phát bình quân ở mức 4,2%, lãi suất cho vay khoảng 8,4% và tỷ giá VND/USD quanh mức 26.500.

Quỹ ngoại này bày tỏ sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam, cho biết sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư từ ba chủ điểm chính gồm (1) mở bán dự án bất động sản, (2) tiến độ nâng hạng thị trường lên mới nổi và các thương vụ IPO.

Tại một báo cáo trước đó, nhóm quỹ Dragon Capital cũng đã nhận định thị trường IPO đã khởi động trở lại với nhiều tín hiệu tích cực. Thông tin này đã thúc đẩy làn sóng định giá lại các công ty chứng khoán vào giữa tháng 8, phản ánh mức độ nhạy cảm của nhóm ngành này trước các sự kiện niêm yết lớn. Quỹ ngoại nhận định điều này cho thấy các thương vụ IPO sắp tới có thể trở thành chất xúc tác cho thị trường.

Theo quan sát của Dragon Capital, động lực thị trường và thanh khoản vẫn mạnh, khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu do ảnh hưởng từ các yếu tố như hoạt động chốt lời, biến động thương mại, căng thẳng địa chính trị hoặc rủi ro tỷ giá. Các chỉ số vĩ mô và ngành đều củng cố bức tranh tích cực cho thị trường.