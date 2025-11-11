Siêu dự án 7.800 ha, trị giá 400.000 tỷ đồng tiến bước dài: "Kỳ tích sông Hồng" sẽ khiến khu vực trầm trồ?

Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chuẩn bị được xem xét

Dẫn thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, báo Hà Nội mới cho biết: Dự kiến trong tháng 11/2025, Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đưa ra lấy ý kiến của các bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trước đó, ngày 24/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ trưởng Tổ công tác là ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô.

Siêu dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân, sơ bộ tính toán cần khoảng hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: Giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Ngoài ra dự án sẽ nghiên cứu xây dựng thêm các cầu hoặc hầm vượt sông tùy theo vị trí quy hoạch. Được biết, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu khởi công dự án vào đầu năm 2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Học hỏi kinh nghiệm từ "Kỳ tích sông Hàn" (Hàn Quốc)

Video mô phỏng Dự án Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã giao liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể dự án “Trục cảnh quan sông Hồng”.

Nhận định đây là dự án có quy mô lớn, phức tạp và mang tính liên ngành, Liên danh Văn Phú - Đèo đã triển khai hàng loạt hoạt động nghiên cứu hội thảo chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu, cũng như đi khảo sát học tập kinh nghiệm.

Tháng 8/2025, Công ty Văn Phú và Đèo Cả lần thứ hai tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tham quan các công trình hạ tầng ven sông tiêu biểu, đồng thời huy động đội ngũ tư vấn trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu dự án.

Đến tháng 9/2205, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã có buổi làm việc với ông Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul nhằm học hỏi kinh nghiệm về “Kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc, từ đó áp dụng để kiến tạo “kỳ tích sông Hồng” tại Việt Nam, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

“Kỳ tích sông Hàn” đề cập tới thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc tại Hàn Quốc, diễn ra trong giai đoạn giữa của thế kỷ 20 và kéo dài cho đến đầu thế kỷ 21. Trong giai đoạn này, Seoul đã trở thành trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới, tận dụng các dự án quy hoạch đô thị để biến sông Hàn thành “trục phát triển đô thị – văn hóa – du lịch”.