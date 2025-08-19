Siêu dự án hạ tầng hơn 16 tỷ USD lớn nhất VN: 900 nhân lực, 40 mũi thi công liên tục ngày đêm làm đường băng

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cảng hàng không lớn nhất Việt Nam.

Theo phê duyệt điều chỉnh Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, dự án này sẽ xây dựng thêm một đường băng ngay trong giai đoạn 1.

Đây là đề xuất do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đưa ra cuối năm 2024.

Đề xuất này được tính toán dựa trên nhu cầu cất, hạ cánh phục vụ cho nhà ga T1 với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Ngoài ra, ACV cho rằng: Việc có 2 đường băng để dự phòng trong tình huống 1 đường băng gặp trục trặc là cần thiết với một sân bay công suất lớn.

Sau khi hoàn thành đường băng số 1 vượt tiến độ 3 tháng, đến cuối tháng 5/2025, ACV và liên danh các nhà thầu đã khởi công xây dựng đường băng thứ 2 cho Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Theo hợp đồng đã ký kết, đường băng thứ 2 của Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 6/2026.

Tuy nhiên, trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Sân bay Long Thành sau khi kiểm tra thực tế công trình vào đầu tháng 8/2025, Thủ tướng yêu cầu, đến ngày 19/12/2025, tất cả các gói thầu, hạng mục của dự án, bao gồm công trình đường băng thứ 2 của Sân bay Long Thành phải hoàn thành xây dựng.

Điều này đồng nghĩa với việc, thời gian thi công đường băng thứ 2 Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được rút tiến độ 6 tháng so với hợp đồng đã ký.

Thi công đêm xây dựng đường băng thứ 2 Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư đã yêu cầu liên danh nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thi công đường băng số 2 Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Với yêu cầu tiến độ đặc biệt gấp rút, các đơn vị thi công phải duy trì "3 ca, 4 kíp" liên tục nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Ban Điều hành liên danh gói thầu đường băng số 2, Sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho biết, trong thời gian qua, các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm tăng tốc tiến độ. Mục tiêu là đến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính của đường cất hạ cánh số 2, qua đó rút ngắn khoảng nửa năm so với tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Ông Lê Huy Tiến, Giám đốc Ban Điều hành liên danh gói thầu đường băng thứ 2, chia sẻ, hiện các đơn vị huy động hơn 900 nhân lực, phương tiện, triển khai 40 mũi thi công. Trên công trường, nhà thầu đang tập trung đào đắp, làm nền đường và bê tông xi măng. Quá trình xây dựng đường băng thứ 2, các nhà thầu cần đào đắp hơn 2,7 triệu m3 đất, sử dụng khoảng 500.000 m3 vật liệu (cát, đá).

Hiện nay, để đẩy nhanh tiến độ, chủ động trong quá trình thi công, nhà thầu đã tập kết về công trường hơn 100.000m3 vật liệu, huy động số lượng lớn nhân lực, máy móc, thi công "3 ca, 4 kíp".

"Do tính chất đặc biệt quan trọng của Dự án Sân bay Long Thành, đảm bảo tính đồng bộ khi vận hành các hạng mục, các đơn vị liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp , tới đây sẽ huy động thêm 500 nhân lực, máy móc đến công trường, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành thi công đường băng thứ 2 vào cuối năm nay " - ông Lê Huy Tiến cho biết.