Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam

Phối cảnh thiết kế toàn cảnh dự án Da Nang Downtown

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường (Công viên châu Á cũ), tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn và tòa tháp biểu tượng 69 tầng cao nhất miền Trung….

Sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown được ví như "trung tâm của trung tâm". Đây cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là "sân khấu pháo hoa" tương lai.

Với vị trí tâm điểm kết nối, Da Nang Downtown được quy hoạch thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm lý tưởng, tổ hợp kinh tế đêm sầm uất bậc nhất Đà thành, sánh ngang với Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Phối cảnh thiết kế dự án Nhà hát dự án Da Nang Downtown.

Tâm điểm của Da Nang Downtown là Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm… Tại đây, Sun Group sẽ đầu tư các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tổ chức bắn pháo hoa, thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn.

Lấy cảm hứng từ sóng nước sông Hàn thơ mộng, Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí có thiết kế "xanh", với điểm nhấn cảnh quan nội khu là một đầm nước tĩnh, cùng những kênh nước uốn lượn tỏa đi xung quanh ôm trọn lấy dải xanh tràn trề sức sống, tạo nên bản hòa ca thơ mộng giữa "nước – thiên nhiên – hoạt động văn hóa nghệ thuật".

Gia tăng trải nghiệm cho du khách thưởng ngoạn văn hóa là các hoạt động tại Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ. Các phân khu cao tầng và thấp tầng kiến tạo không gian kinh doanh dịch vụ du lịch, không gian mua sắm sầm uất tạo nên dòng chảy liên tục: khách đến vui chơi, lưu trú, trải nghiệm dịch vụ và thưởng ngoạn đời sống kinh tế đêm tại cùng một địa điểm.

Phân khu thấp tầng được bố trí ôm trọn công viên trung tâm; trong khi đó, khu thương mại – dịch vụ cao tầng tích hợp đầy đủ tiện ích: hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và không gian thương mại sôi động.

Tòa tháp 69 tầng – cao thứ 2 Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt là tòa tháp 69 tầng – cao thứ 2 Việt Nam (408m), biểu tượng sống động của Đà Nẵng đang vươn mình trong kỉ nguyên mới – nơi kết nối quá khứ và hiện tại, hướng đến tương lai. Đây kì vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc của khu vực miền Trung.

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt, đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường.

Tòa tháp tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến "all in one", từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.

Tòa tháp 69 tầng – cao thứ 2 Việt Nam (408m), biểu tượng sống động của Đà Nẵng đang vươn mình trong kỉ nguyên mới

Sau khi hợp nhất Quảng Nam, Đà Nẵng là thành phố rộng lớn nhất Việt Nam, sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới, 2 sân bay, được trợ lực bởi hai siêu quy hoạch "Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam" và "Trung tâm Tài chính quốc tế". Thành phố đang được chắp cánh bởi nhiều dự án động lực mới, trong đó Danang Downtown là biểu tượng rực rỡ nhất kích hoạt những dư địa phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình.

Cùng với Sun World Ba Na Hills, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, dự án này sẽ góp phần đưa thành phố phát triển vươn tầm, ghi danh Top điểm đến châu Á và hướng tới vị thế một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh.



