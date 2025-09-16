Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chạy 40.000 km trong 7 ngày, động cơ 1.300 mã lực hay công nghệ pin và sạc mang tính cách mạng. Mẫu siêu xe thuần điện của Mercedes khiến rất nhiều người mong chờ.

Mẫu xe concept Mercedes-AMG GT XX, phiên bản xem trước của chiếc AMG GT thuần điện sắp ra mắt, vừa hoàn thành một kỳ tích đáng kinh ngạc: chạy liên tục một quãng đường tương đương chu vi Trái Đất trong hơn 7 ngày tại đường đua Nardo (Ý), xô đổ tổng cộng 26 kỷ lục thế giới về sức bền của xe điện.

Siêu xe điện mạnh nhất của Mercedes khủng cỡ nào?- Ảnh 1.

Trong kỷ nguyên điện hóa, Mercedes-AMG đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình. Tại cuộc thử nghiệm kéo dài 8 ngày, mẫu concept GT XX đã chinh phục cột mốc 40.075 km chỉ trong 7 ngày 13 giờ 24 phút. Đáng chú ý, kỷ lục ấn tượng nhất là khả năng di chuyển 5.479 km chỉ trong 24 giờ, một con số gần như gấp đôi kỷ lục 2.521 km trước đó do XPeng P7 thiết lập.

Siêu xe điện mạnh nhất của Mercedes khủng cỡ nào?- Ảnh 2.

Để đạt được thành tích này, chiếc xe đã được vận hành ở tốc độ không đổi 299 km/h, với một đội gồm 17 tay lái (bao gồm cả tay đua F1 George Russell) thay phiên nhau cầm lái. Thử nghiệm diễn ra gần như không ngừng nghỉ, chiếc xe chỉ dừng lại để sạc pin.

Siêu xe điện mạnh nhất của Mercedes khủng cỡ nào?- Ảnh 3.

Bí quyết đằng sau kỳ tích này không chỉ nằm ở khối động cơ 1.300 mã lực mà còn ở công nghệ pin và sạc mang tính cách mạng. Trái tim của GT XX là bộ pin 114kWh, sử dụng kiến trúc 800V và các cell pin hình trụ NCMA thế hệ mới do chính Mercedes-AMG phát triển cùng bộ phận F1.

Điểm đột phá lớn nhất là hệ thống làm mát bằng dầu trực tiếp cho từng cell pin. Công nghệ này giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt – điểm yếu cố hữu khiến các xe điện khác phải tự động giảm công suất khi sạc nhanh. Nhờ đó, GT XX có thể tiếp nhận dòng sạc siêu nhanh lên tới 850kW một cách ổn định mà không bị suy giảm hiệu suất.

Siêu xe điện mạnh nhất của Mercedes khủng cỡ nào?- Ảnh 4.

Kết quả là một con số gây choáng ngợp: chiếc xe có thể sạc đủ năng lượng để đi 400 km chỉ trong 5 phút. Khả năng này gần như xóa bỏ mọi lo lắng về thời gian sạc và quãng đường di chuyển, hai rào cản lớn nhất của xe điện hiện nay.

Mercedes-AMG khẳng định, mẫu concept GT XX rất gần với phiên bản thương mại sẽ ra mắt trong tương lai. Điều này có nghĩa là những công nghệ đột phá giúp chiếc xe phá vỡ mọi kỷ lục sẽ sớm được áp dụng vào thực tế, không chỉ trên các dòng xe hiệu suất cao mà còn có thể xuất hiện trên các mẫu Mercedes-Benz phổ thông, mở ra một tương lai mới cho kỷ nguyên xe điện.

Theo Băng Băng

