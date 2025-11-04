Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SILKROAD lan tỏa giao lưu văn hóa qua hòa nhạc ASEAN – Hàn Quốc 2025

04-11-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

Tối 1/11, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP. Hồ Chí Minh), SILKROAD C&T đã tổ chức buổi hòa nhạc “ASEAN – HÀN QUỐC 2025 – Đồng hành tại Việt Nam”, mang đến không gian giao lưu văn hóa sôi động giữa Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Chương trình do Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc và Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) chủ trì, SILKROAD GROUP là đơn vị tổ chức chính, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc như Đức Phúc, MIN, Kep1er, AHOF và Na Tae Joo, thu hút hơn 3.200 khán giả đến thưởng thức. Đêm nhạc khép lại trong không khí cuồng nhiệt, để lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc và dấu ấn đẹp trong lòng người xem.

SILKROAD lan tỏa giao lưu văn hóa qua hòa nhạc ASEAN – Hàn Quốc 2025- Ảnh 1.

Trong khuôn khổ buổi hòa nhạc KOCHAM Vietnam và các đơn vị đối tác đã tặng 2 tỷ đồng sử dụng cho các chương trình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên

Mở đầu chương trình là lễ trao tặng tài trợ với thông điệp "Đem đến ước mơ và hy vọng cho trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam". Tổng giá trị tài trợ đạt 2 tỷ đồng, đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM Vietnam) và các đơn vị đối tác đồng hành. Khoản tài trợ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, sử dụng cho các chương trình hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và phát triển cộng đồng bền vững.

Không khí buổi hòa nhạc trở nên sôi động hơn ở phần hai với sự góp mặt của nhóm nhạc AHOF, đại diện cho thế hệ mới của K-pop, mở màn bằng những tiết mục bùng nổ, khuấy động toàn bộ khán phòng. Tiếp đó, nữ ca sĩ MIN mang đến những giai điệu ngọt ngào, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả bằng phong cách trình diễn cuốn hút. Ca sĩ Na Tae Joo khiến khán giả thích thú với tiết mục kết hợp độc đáo giữa võ thuật Taekwondo và dòng nhạc Trot, mang đến trải nghiệm vừa mãn nhãn vừa ấn tượng.

SILKROAD lan tỏa giao lưu văn hóa qua hòa nhạc ASEAN – Hàn Quốc 2025- Ảnh 2.

Ca sĩ Đức Phúc, nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại Intervision 2025 làm nóng sân khấu với phần trình diễn đầy cảm xúc

Ca sĩ Đức Phúc, nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại Intervision 2025 (Nga), tiếp tục làm nóng sân khấu với phần trình diễn đầy cảm xúc, đánh dấu bước tiến của V-pop trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Khép lại đêm diễn là màn biểu diễn bùng nổ của nhóm nhạc nữ Kep1er, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt và tràn đầy năng lượng cho hàng nghìn khán giả.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hòa nhạc từ thiện "Đồng hành" do Tập đoàn SILKROAD khởi xướng từ năm 2008. Đây là lần thứ 8 chương trình được tổ chức, tiếp nối hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Trong nhiều năm qua, các khoản tài trợ từ chương trình "Đồng hành" đã hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên tại Việt Nam và Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa cùng nhiều hoạt động thiện nguyện quốc tế như hỗ trợ trẻ em Ukraine, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái vượt biên giới.

SILKROAD lan tỏa giao lưu văn hóa qua hòa nhạc ASEAN – Hàn Quốc 2025- Ảnh 3.

Khép lại đêm diễn là màn biểu diễn bùng nổ của nhóm nhạc nữ Kep1er đến từ Hàn Quốc

Khởi nguồn từ Hàn Quốc, Tập đoàn SILKROAD hiện sản xuất và cung cấp các loại phụ gia hóa học cho ngành xây dựng, bao gồm phụ gia đông kết nhanh, phụ gia trợ nghiền và nhiều sản phẩm cải thiện tính năng của bê tông. Với năm pháp nhân hoạt động tại Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan, sản phẩm của SILKROAD đã có mặt tại hơn 80 quốc gia, giữ vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Không chỉ khẳng định năng lực trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, SILKROAD còn được biết đến như một doanh nghiệp toàn cầu gắn liền với sứ mệnh nhân văn, kết nối con người bằng âm nhạc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

