Sinh con cho tỷ phú giàu nhất thế giới, nữ tác giả Mỹ vẫn than túng thiếu, bán cả xe Tesla để nuôi con

Ra mắt podcast giữa khủng hoảng sự nghiệp và đời sống

Ngày 18/8, Ashley St. Clair – nữ tác giả 26 tuổi từng khiến dư luận chấn động khi tuyên bố bí mật sinh con trai cho tỷ phú Elon Musk – xuất hiện trên X (trước đây là Twitter) với một video dài gần 30 phút. Đây là tập mở màn của podcast Bad Advice do chính cô sản xuất.

Ashley St. Clair và tỷ phú Elon Musk

Trong đoạn mở đầu, Ashley kể về quãng thời gian đầy biến cố: “Sau một năm tôi tự hủy hoại sự nghiệp, có nhiều lựa chọn sai lầm và để lại khoảng trống không thể giải thích trong hồ sơ LinkedIn, tôi quyết định thử sức với podcast”. Cô hài hước nói thêm, nếu không làm podcast thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài… tham gia đa cấp.

Ashley thừa nhận bản thân đang ở trong tình trạng bấp bênh về tài chính. Cô nói sắp bị “đuổi khỏi nhà” vì không có đủ tiền trang trải và chỉ mới nhận được lời đề nghị khoảng 10.000 USD từ một nền tảng để quảng cáo. Trong video, Ashley không né tránh mà còn khẳng định: “Tôi không bắt đầu chuyện này vì nghĩ mình thông thái. Thực tế, tôi có nhiều suy nghĩ dở tệ, nên mọi người hãy coi podcast này như một lời cảnh báo, hơn là lời khuyên”.

Dù không nhắc trực tiếp đến Elon Musk, video nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng bởi bối cảnh hiện tại gắn liền với vụ kiện tụng ồn ào giữa hai người. Sau khi gây xôn xao, Ashley đã xóa video này khỏi tài khoản cá nhân, song các đoạn trích vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tranh chấp nuôi con với Elon Musk và loạt tiết lộ gây sốc

Ashley St. Clair trở thành tâm điểm từ tháng 2 năm nay, khi bất ngờ công khai thông tin cô đã sinh một bé trai – Romulus – cho Elon Musk vào tháng 9/2024 tại New York. Em bé mang tên viết tắt R.S.C, và hiện Ashley đang đệ đơn kiện để giành quyền nuôi con một mình.

Trong đơn, Ashley cáo buộc Musk đơn phương cắt khoản trợ cấp, khiến hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. Cô cho rằng hành động này chẳng khác nào “trừng phạt” đứa trẻ chỉ vì người mẹ “không vâng lời”. Musk lập tức phủ nhận, tuyên bố trên X rằng ông đã trả 2,5 triệu USD cùng khoản hỗ trợ 500.000 USD mỗi năm, dù vẫn chưa chắc chắn về quan hệ huyết thống. Ashley phản bác gay gắt: “Anh chỉ gửi số tiền mà anh cho là cần thiết, rồi sau đó cắt phần lớn để trả đũa. Nhưng thực ra, anh chỉ đang trừng phạt chính con trai của mình”.

Trước đó, nữ tác giả cũng gây chú ý khi tiết lộ từng từ chối khoản 15 triệu USD mà Elon Musk đưa ra với điều kiện cô giữ kín chuyện sinh con. Tháng 3, Ashley buộc phải bán chiếc xe Tesla – thương hiệu gắn liền với Musk – để có thêm tiền trang trải chi phí nuôi con.

Ngoài việc viết sách thiếu nhi (Elephants Are Not Birds, 2023), Ashley St. Clair còn được biết đến là một nhân vật bảo thủ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn một triệu người theo dõi. Cô từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình và podcast để bàn luận các vấn đề như tỷ lệ sinh thấp ở những quốc gia giàu có.

Trong khi đó, Elon Musk – tỷ phú 54 tuổi, CEO Tesla, SpaceX và Neuralink – vốn nổi tiếng với đời tư phức tạp. Ngoài Romulus, ông còn có 13 người con với ba phụ nữ khác, bao gồm vợ cũ Justine Wilson, nữ ca sĩ Grimes và giám đốc Neuralink Shivon Zilis. Riêng Zilis mới đây xác nhận vừa sinh thêm con thứ tư cho Musk, nâng tổng số con của vị tỷ phú công nghệ lên 14.

Với những tình tiết mới nhất, câu chuyện “bí mật sinh con cho Elon Musk” của Ashley St. Clair dường như vẫn chưa có hồi kết. Từ một tác giả trẻ nhiều triển vọng, Ashley giờ trở thành nhân vật chính trong vụ kiện chấn động, nơi đời sống cá nhân, tài chính và sự nghiệp của cô bị đặt dưới ánh đèn dư luận toàn cầu.