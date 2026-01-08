Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sinh vật duy nhất trên Trái đất "nhìn bằng chân": Hóa ra là "nhân sâm của biển"

08-01-2026 - 15:50 PM | Sống

Loài này Việt Nam cũng có.

Trong khi phần lớn sinh vật trên trái đất đều sử dụng mắt để nhìn mọi vật xung quanh thì đây là loài sinh vật duy nhất "nhìn bằng chân", và đó chính là nhím biển.

Sinh vật duy nhất trên Trái đất "nhìn bằng chân": Hóa ra là "nhân sâm của biển" - Ảnh 1.

Nó không có mắt hay bất kỳ cơ quan nào giống như mắt nhưng chúng lại có phản ứng với ánh sáng. Vậy chúng làm điều đó bằng cách này?

National Geographic cho biết, nhà sinh học Maria Ina Arnone thuộc Trạm nghiên cứu động vật Anton Dohrn tại Italy phát hiện hai nhóm tế bào cảm thụ ánh sáng ở phần đỉnh và gốc của những gai hình ống mọc tua tủa xung quanh cơ thể chúng.

Do nhím biển di chuyển bằng các gai, nhiều người gọi gai của chúng là chân. Vậy có thể nói, nhím biển là sinh vật duy nhất trên trái đất "nhìn bằng chân".

Lợi ích sức khỏe của nhím biển

Nhím biển là một loại hải sản có hình dáng gai góc nhưng phần sinh dục bên trong lại được xem là “đặc sản” giàu dinh dưỡng ở nhiều quốc gia ven biển như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong ẩm thực Nhật, nhím biển được gọi là uni, thường xuất hiện trong các món sashimi cao cấp nhờ hương vị béo ngậy, ngọt dịu tự nhiên. Không chỉ được ưa chuộng vì vị ngon, nhím biển còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe.

Sinh vật duy nhất trên Trái đất "nhìn bằng chân": Hóa ra là "nhân sâm của biển" - Ảnh 2.

Về thành phần dinh dưỡng, nhím biển chứa hàm lượng protein chất lượng cao, dễ hấp thu, cùng với nhiều axit amin thiết yếu cần cho quá trình tái tạo mô và duy trì hoạt động của cơ thể. Phần thịt nhím biển còn giàu omega-3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và docosahexaenoic (DHA), những chất béo có lợi cho tim mạch, giúp giảm viêm, hỗ trợ tuần hoàn máu và góp phần bảo vệ chức năng não bộ. Ngoài ra, nhím biển cung cấp nhiều vitamin quan trọng như vitamin A giúp bảo vệ thị lực, vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, cùng nhóm vitamin B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng. Khoáng chất trong nhím biển cũng khá phong phú, gồm kẽm, sắt, canxi và magiê, hỗ trợ hệ miễn dịch, tạo máu và duy trì sức khỏe xương.

Nhờ tổ hợp dưỡng chất này, nhím biển được cho là có lợi cho việc tăng cường thể lực, giảm mệt mỏi, hỗ trợ sinh lý và cải thiện sức khỏe tổng thể. Một số nghiên cứu còn cho thấy các hợp chất chống oxy hóa trong nhím biển có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Sinh vật duy nhất trên Trái đất "nhìn bằng chân": Hóa ra là "nhân sâm của biển" - Ảnh 3.

Chính vì những lợi ích toàn diện đó mà nhím biển được ví như “nhân sâm của biển”. Cách gọi này xuất phát từ sự tương đồng về công dụng giữa nhím biển và nhân sâm, khi cả hai đều được xem là thực phẩm bổ dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng và hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Trong quan niệm dân gian ở nhiều nước châu Á, nhím biển còn gắn với hình ảnh “đại bổ”, thường được dùng cho người mới ốm dậy hoặc cần tăng cường sinh lực, từ đó củng cố thêm danh xưng đặc biệt này trong ẩm thực và y học truyền thống.

(Tổng hợp)

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

