Sinh viên năm nhất bị “bắt cóc online” vì chiêu lừa học bổng quốc tế

03-12-2025 - 10:52 AM | Kinh tế số

Một sinh viên năm nhất bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý bằng chiêu trò nhận “học bổng quốc tế”, dẫn đến tình trạng bắt cóc online.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây thông tin vừa kịp thời giải cứu một sinh viên năm nhất Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh khỏi tình trạng "bắt cóc online". Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi mang danh “học bổng quốc tế”, thao túng tâm lý và ép buộc nạn nhân tự cô lập.

Sinh viên năm nhất bị “bắt cóc online” vì chiêu lừa học bổng quốc tế- Ảnh 1.

Tin nhắn em T (bên trái) xin tiền 100 triệu từ gia đình để đóng phí "đặt cọc" học bổng và tin nhắn (bên phải) cán bộ công an hướng dẫn người nhà gửi clip, tài liệu về tình trạng "bắt cóc online" nhằm "đánh thức" nạn nhân. (Ảnh: PLO)

Chị M (người thân của nạn nhân N.H.M.T) cho biết, ngày 29/11, T bất ngờ thông báo về nhà rằng mình được nhận “học bổng trải nghiệm học tập quốc tế” của Swinburne University of Technology (Úc). Thư thông báo được gửi từ địa chỉ email giả mạo, kèm logo Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh sách 15 sinh viên trúng tuyển, trong đó có tên T.

Tin tưởng vào “học bổng”, T đề nghị gia đình chuyển 100 triệu đồng để “đặt cọc giữ suất”. Khi người nhà khuyên kiểm tra lại với trường, T liền gọi đến số điện thoại ghi trong thư, thực chất là số của nhóm lừa đảo.

Trong suốt 2 ngày, các đối tượng thúc ép và đe dọa khiến T liên tục gây áp lực yêu cầu gia đình chuyển tiền.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, người thân tìm đến phòng trọ của T nhưng không thấy em. T nhắn rằng mình “đang ở trong phòng tối” và không được rời đi nếu chưa chuyển tiền. Gia đình lập tức trình báo Công an phường Thạnh Mỹ Tây.

Sinh viên năm nhất bị “bắt cóc online” vì chiêu lừa học bổng quốc tế- Ảnh 2.

Cán bộ công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh tới tận phòng trọ của em T để thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thêm sau khi vừa giải cứu em T trở về nhà an toàn. (Ảnh: PLO)

Đêm 1/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định T đang ở một khách sạn trên đường Trần Não (phường An Khánh) và giải cứu an toàn.

Với trường hợp của T, công an đã liên tục gửi hình ảnh, clip và tài liệu về các vụ việc tương tự mà đơn vị từng xử lý nhằm “đánh thức” nạn nhân; đồng thời hướng dẫn T thoát khỏi ứng dụng “zoom chat” để cắt liên lạc với nhóm lừa đảo.

Sau khi nhận được thông tin hình ảnh, clip do công an gửi, T đã nhận ra mình đang là nạn nhân và ngừng trao đổi với các đối tượng. Sau khi T trở về phòng trọ, công an tiếp tục đến làm việc trực tiếp để trấn an và cảnh báo các thủ đoạn tương tự.

Trung tá Trần Trung Hiếu (Trưởng Công an phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết, đơn vị đang tăng cường tuyên truyền tại các trường học, cảnh báo sinh viên về thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Trung tá Hiếu khuyến cáo khi nhận thông tin liên quan trường học, sinh viên cần xác minh trực tiếp tại trường, các nội dung liên quan xử phạt hay lệnh bắt giữ phải liên hệ công an địa phương để được hướng dẫn.

Theo Anh Anh

VTV

