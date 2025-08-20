Sixth Sense Media “thay áo mới” hướng đến quảng cáo OOH sáng tạo và tương tác

Quảng cáo ngoài trời: Từ hiển thị đến trải nghiệm

Theo báo cáo PwC Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027, quảng cáo OOH toàn cầu dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kép 6,8%/năm, trong đó phân khúc digital OOH (DOOH) và ambient OOH được đánh giá là động lực chính. Các quảng cáo ngoài trời sáng tạo, nổi bật hay mang tính tương tác có xu hướng được người dùng hiện đại chú ý hơn rất nhiều. Cụ thể nghiên cứu của Billups & OAAA đã chỉ ra có đến 75% người dùng mạng xã hội chia sẻ quảng cáo OOH hấp dẫn.

Thị trường quảng cáo ngoài trời Việt Nam cũng đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ. Không đơn thuần ở việc đặt quảng cáo ở nơi đông người qua lại, các thương hiệu ngày càng quan tâm đến việc mang lại trải nghiệm mới mẻ, tương tác nhiều hơn và tạo ra sự kết nối cảm xúc với người tiêu dùng. Có thể kể đến các chiến dịch quảng cáo mang tính tương tác cao đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội như biển quảng cáo tương tác theo thời gian thực chia sẻ hình ảnh các bác tài của Grab, chiến dịch quảng cáo "Cố được nửa rồi, còn nửa có Home Credit", quảng cáo 3D hộp đèn kết hợp PG PB tương tác tầng 2 của Long Châu,…

Thiết kế xe bus 2 tầng gắn hộp đèn 3D nổi bật với không gian tầng 2 cho khách trải nghiệm

Quảng cáo ngoài trời đã có sự thay đổi, không chỉ để "nhìn" mà còn để "cảm" và "chạm", khi mỗi điểm chạm ngoài trời có thể trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Sixth Sense Media: Thay đổi để bứt phá

Thành lập từ năm 2009, Sixth Sense Media bắt đầu với dịch vụ quảng cáo ngoài trời truyền thống, từ biển tấm lớn, quảng cáo xe bus, taxi, roadshow, cho đến quảng cáo tại các tòa nhà, TTTM trên khắp toàn quốc. Đến nay, Sixth Sense Media đã trở thành đối tác quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn nhỏ trong lĩnh vực FMCG, bất động sản, y tế, giáo dục, công nghệ,… ở cả trong nước và quốc tế.

Năm 2025 là cột mốc quan trọng, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc. Ở thời điểm mang tính lịch sử, Sixth Sense Media cũng chính thức bước vào hành trình mới: thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và định hướng phát triển. Đây không chỉ là cuộc làm mới hình ảnh, mà còn là lời tuyên ngôn về khát vọng vươn mình, đồng hành cùng sự bứt phá của Việt Nam trên bản đồ quảng cáo sáng tạo khu vực.

Sixth Sense Media khoác áo mới cho thương hiệu với nhiều ý tưởng đột phá hơn

Sự thay đổi trước hết đến từ màu sắc logo: từ xanh lam – vàng chuyển sang đỏ – đen mạnh mẽ, biểu trưng cho tinh thần quyết liệt, sáng tạo và dấn thân. Cùng với đó, slogan mới "Let your brand speak louder" nhấn mạnh sứ mệnh biến mỗi chiến dịch quảng cáo trở thành tiếng nói khác biệt, để thương hiệu không chỉ xuất hiện mà còn được cảm nhận.

Đặc biệt, Tagline "Creative in Motion" khẳng định định hướng phát triển của Sixth Sense Media: lấy sáng tạo gắn liền với chuyển động và trải nghiệm thực tế làm trung tâm, mở rộng từ các dự án OOH truyền thống sang những chiến dịch tích hợp công nghệ, tương tác trực tiếp và thiết kế độc bản như Ambient OOH.

Roadshow tương tác tạo trải nghiệm trên xe ô tô 45 chỗ của Marvis là dự án đánh dấu bước ngoặt của Sixth Sense Media theo định hướng quảng cáo sáng tạo và tương tác

Trên chặng đường phát triển mới, Sixth Sense Media xác định rõ ba hướng đi chính. Đầu tiên là đẩy mạnh quảng cáo Ambient OOH tích hợp công nghệ cao để tăng cường trải nghiệm người xem như Camera AI, Hologram, AR, VR, CGI,… Tiếp đó, công ty tập trung vào phát triển đội ngũ sáng tạo đem đến những thiết kế riêng biệt, khơi gợi cảm xúc và tạo dấu ấn lâu dài cho từng thương hiệu. Và cuối cùng là tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, hình thức triển khai từ billboard, xe bus, roadshow, đến ambient OOH và các giải pháp quảng cáo mới, đảm bảo độ phủ rộng khắp và hiệu quả.

Bước đi chiến lược để gia tăng giá trị

Việc thay đổi nhận diện và tái định vị thương hiệu là bước đi chiến lược nhằm giúp Sixth Sense Media khẳng định vị thế trong ngành quảng cáo ngoài trời đang biến đổi nhanh chóng.

"Chúng tôi tin rằng bộ nhận diện mới cùng định hướng phát triển sáng tạo – tương tác sẽ giúp Sixth Sense Media đồng hành với khách hàng trong việc tạo ra những chiến dịch thực sự khác biệt, không chỉ gia tăng nhận diện mà còn xây dựng kết nối bền vững giữa thương hiệu và người tiêu dùng," ông Nguyễn Trung Anh – Giám đốc điều hành của Sixth Sense Media chia sẻ.

Từ màu sắc logo, slogan cho đến tagline mới, Sixth Sense Media cho thấy sự quyết tâm đồng hành cùng sự thay đổi của ngành quảng cáo OOH. Trong bức tranh thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ, sáng tạo và trải nghiệm, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đưa Sixth Sense Media tiến gần hơn đến vị thế đối tác chiến lược toàn diện của các thương hiệu tại Việt Nam.