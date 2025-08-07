SJ Group hoàn tất phát hành hơn 182 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần SJ Group (MCK: SJS, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 31/7/2025, SJ Group đã phân phối hơn 182,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 và cổ phiếu thưởng cho 2.302 cổ đông, còn lại 1.021 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:159, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 159 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là 29/8/2025.

Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh của SJ Group

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 1.826,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; còn nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SJ Group tăng từ gần 114,9 triệu cổ phiếu lên gần 297,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 1.149 tỷ đồng lên mức gần 2.975 tỷ đồng.

SJ Group tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), được thành lập năm 2001 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

SJ Group được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án lớn như: dự án Nam An Khánh mở rộng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Khu nhà ở Văn La; dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng; dự án Khu đô thị Tiến Xuân; dự án Hoà Hải – Đà Nẵng;…

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, SJ Group ghi nhận doanh thu thuần gần 193,9 tỷ đồng, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt 103,8 tỷ đồng, tăng 101,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SJ Group mang về doanh thu thuần hơn 337,2 tỷ đồng, tăng 42,2% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 171,2 tỷ đồng, tăng 76,3%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 120 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 7.964,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.270,8 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 2.439,5 tỷ đồng, chiếm 30,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.790,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 60,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chiếm 39,4% tổng nợ là khoản phải trả dài hạn, ở mức gần 1.889,5 tỷ đồng; nợ vay hơn 782,2 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng nợ.