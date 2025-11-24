SJ Group triển khai cụm 8 sân pickleball tại khu đô thị Vista Nam An Khánh

Theo chủ đầu tư, cụm sân pickleball được xây dựng tại ô đất theo quy hoạch được phê duyệt có chức năng cây xanh - thể thao, nằm ở vị trí trung tâm Vista Nam An Khánh, gần các phân khu Vista Palma, Vista Serena và cụm 8 tòa tháp cao tầng. Nhờ vị trí kết nối thuận lợi, cư dân từ nhiều phân khu trong đô thị đều dễ dàng tiếp cận tiện ích này.

Trên diện tích hơn 8.000 m², cụm 8 sân được quy hoạch thành một không gian thể thao – cảnh quan liên hoàn, với hệ thống cây xanh bao quanh tạo cảm giác thoáng mát và tách biệt. Các sân đều có khu vực phụ trợ như khán đài mini, tủ locker, điểm nghỉ và trạm tiếp nước cho người chơi, hình thành một không gian thể thao hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu rèn luyện và sinh hoạt cộng đồng của cư dân.

Ảnh phối cảnh dự kiến cụm 8 sân pickleball tại Vista Nam An Khánh

Mỗi sân được trang bị mái che di động và hệ thống đèn chiếu sáng tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Mặt sân được thi công theo cấu trúc asphalt dày 4-5 cm, phủ 7 lớp vật liệu kỹ thuật, từ lớp chống thấm, lớp đệm đàn hồi giảm chấn đến lớp sơn tạo độ nhám và kẻ vạch chuẩn thi đấu.

Ảnh phối cảnh dự kiến bên trong 8 sân pickleball

Cụm sân pickleball là phần bổ sung mới nhất trong chuỗi tiện ích hướng đến sức khỏe và gắn kết cộng đồng tại Vista Nam An Khánh. Không chỉ phục vụ luyện tập, cụm sân còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn cho các giải đấu nội khu, hoạt động giao lưu và các sự kiện thể thao cho cư dân, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú.

Bên cạnh cụm sân pickleball, Vista Nam An Khánh còn phát triển các hạng mục khác như công viên cảnh quan, đường dạo bộ Ecopath và khu onsen khoáng nóng, tạo thành một hệ sinh thái tiện ích đa dạng, hướng tới phong cách sống năng động và cân bằng cho cư dân.

Đại diện SJ Group nhấn mạnh, việc triển khai cụm sân pickleball phản ánh định hướng phát triển đô thị lấy cư dân làm trung tâm, chú trọng không gian vận động, giao lưu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. "Chúng tôi mong muốn mỗi tiện ích được xây dựng đều dựa trên nhu cầu thực tế, từ luyện tập thể thao, thư giãn đến các hoạt động cộng đồng, tạo môi trường sống năng động và gắn kết cho cư dân", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Việc chủ đầu tư liên tiếp triển khai các tiện ích đa dạng tại Vista Nam An Khánh không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống mà còn thể hiện cam kết lâu dài của SJ Group trong việc phát triển các dự án hiện đại, bền vững và phù hợp với nhu cầu thực tế của cư dân.