Skoda Kushaq facelift lộ ảnh: Có cửa sổ trời toàn ảnh, ADAS cấp độ 2, động cơ giữ nguyên, ra mắt năm sau

15-11-2025 - 20:03 PM | Thị trường

Bản nâng cấp của mẫu Skoda Kushaq được kỳ vọng sẽ có ADAS cấp độ 2 vốn là trang bị mà nhiều người tiêu dùng mong muốn.

Skoda Kushaq facelift lộ ảnh: Có cửa sổ trời toàn ảnh, ADAS cấp độ 2, động cơ giữ nguyên, ra mắt năm sau- Ảnh 1.

Skoda Kushaq facelift lộ ảnh tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Thời gian vừa qua, những hình ảnh được cho là mẫu Skoda Kushaq facelift xuất hiện trên đường phố Ấn Độ để lộ nhiều chi tiết đáng chú ý.

Trong đó, nổi bật nhất trong số đó là sự xuất hiện của cửa sổ trời toàn cảnh, một tính năng nhiều khả năng sẽ được trang bị cho các phiên bản cao cấp nhất. Hiện nay, Skoda Kushaq chỉ có cửa sổ trời đơn ở trên những phiên bản nhất định, ví dụ phiên bản Kushaq Style tại Việt Nam. Ngoài ra, Skoda cũng có thể tích hợp thêm điều khiển bằng giọng nói để vận hành cửa sổ trời. Tuy nhiên, đây vẫn là một tính năng mà người Việt còn tranh cãi.

Skoda Kushaq facelift lộ ảnh: Có cửa sổ trời toàn ảnh, ADAS cấp độ 2, động cơ giữ nguyên, ra mắt năm sau- Ảnh 2.

Xe được kỳ vọng có ADAS cấp độ 2. Ảnh: Rushlane

Một nâng cấp quan trọng khác cho Skoda Kushaq facelift chính là gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Tính năng này cũng đang ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường xe hơi hiện đại. Đây là điều rất nhiều người tiêu dùng mong chờ. Tại Việt Nam, gói ADAS của Kushaq chỉ dừng lại ở mức cơ bản với một số tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, va chạm sớm và hỗ trợ phanh khẩn cấp; chưa có ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn...

Về tùy chọn hệ truyền động, Kushaq facelift sẽ giữ nguyên như mẫu xe hiện hành. Động cơ xăng 1.0 lít tăng áp sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Ở thị trường nước ngoài, xe còn có thêm tùy chọn máy xăng 1.5L mạnh 150 mã lực và 250Nm.

Theo kế hoạch, Skoda facelift sẽ ra mắt vào năm sau tại Ấn Độ trước khi xuất hiện tại Việt Nam.

Skoda Kushaq facelift lộ ảnh: Có cửa sổ trời toàn ảnh, ADAS cấp độ 2, động cơ giữ nguyên, ra mắt năm sau- Ảnh 3.

Skoda Kushaq facelift sẽ ra mắt vào năm 2026. Ảnh: AutocarIndia

Ông trùm xe tải tại Việt Nam sắp thương mại hóa pin thể rắn, làm xe điện phạm vi hơn 1.000 km từ năm 2026

Theo Thùy Trag

