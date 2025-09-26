Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Skoda tham gia triển lãm tại Quảng Ninh, nhấn mạnh gắn bó phát triển địa phương

26-09-2025 - 15:58 PM | Thị trường

Gian trưng bày của Skoda tại Triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thu hút khách tham quan, khẳng định cam kết của hãng gắn bó với địa phương và thị trường Việt Nam.

Tại Triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Tổ hợp Chuyên đề Công nghiệp Ô tô và Phụ trợ Thành Công Việt Hưng (TCVH) thuộc TC Group đã giới thiệu các dòng xe Skoda đang được sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Sự kiện được xem là dấu mốc cho thấy chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp gắn với tỉnh Quảng Ninh.

Skoda tham gia triển lãm tại Quảng Ninh, nhấn mạnh gắn bó phát triển địa phương- Ảnh 1.

Ông Lê Độ - P.TGĐ Tập đoàn Thành Công, TGĐ CTCP khu công nghiệp Tổ hợp công nghiệp TCVH giới thiệu về Tổ hợp công nghiệp TCVH với ông Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị và ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và các quan khách.

Tổ hợp TCVH, có quy mô 400 ha, được xây dựng nhằm phát triển sản xuất ô tô và công nghiệp phụ trợ, đóng vai trò thu hút doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và tạo thêm việc làm tại địa phương. Năm 2025, chiếc Skoda Kushaq đã trở thành mẫu xe đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại đây, đánh dấu Quảng Ninh như “quê hương” của thương hiệu Skoda ở Việt Nam.

Tiếp nối, tháng 9 vừa qua, Skoda Slavia – mẫu sedan sản xuất trong nước – được giới thiệu ra thị trường, kèm theo ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo dưỡng ban đầu. Cùng với đó, Skoda đã khai trương Trung tâm Trải nghiệm & Giới thiệu sản phẩm lớn nhất toàn quốc tại Bãi Cháy và một showroom tại Hạ Long, nhằm phục vụ khách hàng địa phương.

Skoda tham gia triển lãm tại Quảng Ninh, nhấn mạnh gắn bó phát triển địa phương- Ảnh 2.

Xe Kushaq màu đỏ nổi bật trong không gian Triển lãm, Kushaq có 2 phiên bản là Kushaq Style Ambition.

Tại triển lãm, khách tham quan có dịp tiếp cận các mẫu xe như Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia, đồng thời trải nghiệm trực tiếp trên đường thử. Hệ khung gầm MQB của Tập đoàn Volkswagen – nền tảng cho nhiều mẫu xe Skoda – cũng được giới thiệu tại sự kiện.

Theo TC Group, ngoài sản xuất ô tô, tổ hợp TCVH sẽ mở rộng đầu tư vào hạ tầng và các hạng mục phụ trợ, hướng đến hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, từ đó đóng góp vào sự phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Quảng Ninh.


Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

