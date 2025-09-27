SmartSME – Trợ thủ số hóa giúp doanh nghiệp linh hoạt quản lý vốn và chi tiêu

Ứng dụng hướng đến mục tiêu đồng hành và hỗ trợ các đơn vị tối ưu hóa dòng tiền, tiếp cận nguồn vốn linh hoạt và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số.

SmartSME là nền tảng tài chính số "all-in-one" giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các sản phẩm tài chính ưu việt một cách an toàn – minh bạch – tiện lợi. Với ứng dụng này, người dùng có thể đăng ký các sản phẩm tài chính chủ lực từ VPBank; truy cập vào nền tảng vay vốn số tiện lợi, dễ dàng với quy trình đăng ký trực tuyến 100%.

Đăng ký nhanh - Phê duyệt an toàn - Giải ngân siêu tốc

Với ứng dụng SmartSME, quy trình vay vốn được đơn giản hóa tối đa: từ đăng ký, xét duyệt hồ sơ, phê duyệt hạn mức cho đến theo dõi tiến độ giải ngân – tất cả đều được thực hiện trực tuyến và cập nhật tức thời qua thông báo trên ứng dụng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể thời gian so với quy trình vay vốn truyền thống.

Đặc biệt, đối với nhu cầu xoay vòng vốn đột xuất như nhập hàng, tăng sản lượng hay xử lý chi phí phát sinh, vay thấu chi tự động trên SmartSME mang đến giải pháp linh hoạt và kịp thời cho người dùng. Điểm khác biệt nổi bật chính là quy trình các bước thực hiện được tinh gọn tối đa: đăng ký nhanh trong vòng vài phút – phê duyệt an toàn với hồ sơ được xét duyệt minh bạch – giải ngân siêu tốc, toàn bộ quy trình hoàn toàn trực tuyến cho phép doanh nghiệp nhận ngay hạn mức thấu chi lên đến 300 triệu đồng ngay sau khi được duyệt thay vì mất nhiều ngày như quy trình vay truyền thống. Với cơ chế cập nhật tức thời và hoàn toàn trực tuyến, đây chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh nhanh chóng, duy trì dòng vốn lưu động và phát triển bền vững.

Không chỉ nổi bật với giải pháp vay thấu chi, ứng dụng SmartSME còn tích hợp nhiều sản phẩm tài chính khác từ VPBank, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khách hàng có thể tiếp cận khoản vay bổ sung vốn lên tới 500 triệu đồng trong tối đa 12 tháng mà không cần tài sản đảm bảo, phù hợp cho kế hoạch mở rộng cơ sở vật chất, đầu tư công nghệ hay nâng cấp vận hành. Bên cạnh đó, thẻ tín dụng doanh nghiệp với hạn mức đến 400 triệu đồng và thời gian miễn lãi 55 ngày giúp tối ưu dòng tiền, hỗ trợ thanh toán chi phí định kỳ, tiếp thị hoặc vận chuyển một cách chủ động và thuận tiện.

Đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh Việt vươn mình phát triển

SmartSME được phát triển với sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh Việt Nam – từ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đến hộ kinh doanh cá thể, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng vẫn thường gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn chính thống.

Trong lần ra mắt chính thức này, SmartSME dành ưu tiên đặc biệt cho hộ kinh doanh với gói Vay tín chấp lên đến 1 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tiếp cận vốn dễ dàng và kịp thời cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên cả nước. Giải pháp không chỉ giúp hộ kinh doanh chủ động nguồn tài chính để mở rộng hoạt động, nhập hàng, hay đầu tư phát triển, mà còn khẳng định cam kết của SmartSME trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng hành cùng mọi mô hình kinh doanh phát triển bền vững.

Không dừng ở việc cung cấp các giải pháp vay vốn nhanh chóng và tiện lợi, SmartSME còn đặt mục tiêu dài hạn trở thành nền tảng tiên phong ứng dụng mô hình "Embedded Financing – Tài chính tích hợp" tại Việt Nam. Với công nghệ này, SmartSME sẽ dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, hành vi tài chính và lịch sử giao dịch của doanh nghiệp để đánh giá chính xác năng lực tín dụng và đề xuất cho việc mở rộng hạn mức vay. Điều này có nghĩa càng sử dụng SmartSME, doanh nghiệp càng có cơ hội tiếp cận hạn mức vốn lớn hơn, nhanh hơn và phù hợp hơn với nhu cầu tăng trưởng. Ngoài ra, thông qua việc phân tích dữ liệu tài chính doanh nghiệp, SmartSME cũng hỗ trợ cho mô hình chấm điểm tín dụng tích cực cho doanh nghiệp,góp phần giúp các ngân hàng đánh giá khách quan và toàn diện hơn năng lực tài chính của khách hàng.

SmartSME cũng đang hợp tác cùng nhiều đối tác chiến lược nhằm kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam với những giải pháp tài chính phù hợp nhất. Ứng dụng không chỉ được xây dựng như một nền tảng tài chính số "tất cả trong một" mà còn là một hệ sinh thái mở, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chiến lược để mở rộng khả năng tiếp cận vốn, mang đến các giải pháp giá trị gia tăng toàn diện cho khách hàng.

Ông Chử Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kinh doanh Sản phẩm số và Giải pháp thanh toán, VPBank cho biết:"SmartSME là bước tiến mới trong chiến lược số hóa của VPBank dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp SME và các hộ kinh doanh. Là một ứng dụng tài chính toàn diện, phục vụ tất cả doanh nghiệp – bất kể vị trí địa lý, thời gian, chúng tôi hy vọng SmartSME có thể đồng hành giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vốn, quản lý tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường."

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31/12/2024, cả nước có khoảng 940 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tuy nhiên, các SME tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn – đặc biệt là vốn vay ngân hàng – do thiếu lịch sử tín dụng, quy mô nhỏ, và khả năng chứng minh năng lực tài chính còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất, tối ưu vận hành và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.

SmartSME cam kết đồng hành cùng các chính sách của Chính phủ bằng cách cung cấp nguồn vốn dễ tiếp cận, minh bạch, và không cần thế chấp. Ứng dụng là bước tiến lớn trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập website https://www.smartsme.vn