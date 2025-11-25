Snapchat bắt đầu xác minh độ tuổi người dùng tại Australia

Biểu tượng mạng xã hội Snapchat. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ vài tuần trước khi Australia chính thức thực thi luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, ứng dụng Snapchat đã bắt đầu yêu cầu người dùng Australia xác minh độ tuổi.

Một người phát ngôn của Công ty Snapchat cho biết từ tuần này, nhiều người dùng sẽ được yêu cầu xác minh độ tuổi để tiếp tục truy cập ứng dụng nhắn tin bằng hình ảnh này. Để thực hiện bước trên, người dùng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng Australia, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc chụp ảnh khuôn mặt để bên thứ ba đưa ra độ tuổi ước tính.

Tương tự như các mạng xã hội khác, Snapchat khuyến cáo người dùng thanh thiếu niên tải xuống dữ liệu của họ càng sớm càng tốt do điều này có thể khó thực hiện sau khi lệnh cấm của Australia bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/12 tới. Công ty Snapchat bày tỏ không đồng tình với quyết định đưa ứng dụng này vào quy định mới của Chính phủ Australia, song khẳng định sẽ tuân thủ luật pháp của nước sở tại.

Kể từ ngày 10/12, Australia sẽ buộc các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, Instagram và TikTok, phải xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng. Theo luật mới, những công ty vi phạm luật sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 32 triệu USD. Về lý thuyết, đây là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới hiện nay nhưng các chuyên gia lo ngại các quy định có thể sẽ mang tính biểu tượng nhiều hơn, vì rất khó đưa vào thực thi, nhất là trong việc xác minh tuổi của người dùng.

Giới hạn độ tuổi sử dụng nền tảng mạng xã hội được xem là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Ngoài Australia, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng đã lên kế hoạch công bố một dự luật tương tự nhằm hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Tại Hà Lan, chính phủ nước này khuyến nghị các bậc phụ huynh cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như TikTok và Snapchat.