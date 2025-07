Sợ bị phong tỏa tài khoản, người đàn ông định ra ngân hàng thực hiện chuyển tiền: Công an xã nhận được tin liền tới tận nhà làm việc

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 20/7/2025, Công an xã Quảng Hà tiếp nhận tin báo từ ông N.V.T (sinh năm 1956), trú tại thôn Quảng Chính 9, xã Quảng Hà về việc ông đang nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ, tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng này yêu cầu ông T. cung cấp thông tin cá nhân và số tài khoản ngân hàng để “phục vụ điều tra vụ án rửa tiền”. Đặc biệt, đối tượng còn đe dọa sẽ phong tỏa tài khoản và truy cứu trách nhiệm hình sự nếu ông không thực hiện chuyển tiền vào “tài khoản kiểm tra” do chúng cung cấp.

Trong lúc hoang mang, ông T. đã chuẩn bị ra ngân hàng để thực hiện giao dịch thì người thân phát hiện, ngăn chặn kịp thời và báo cho Công an xã.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Quảng Hà cử tổ công tác đến nhà ông T., trực tiếp trấn an tinh thần và xác minh nội dung vụ việc. Qua rà soát, lực lượng Công an khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh lực lượng chức năng – một hình thức không mới nhưng vẫn khiến nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, dễ sập bẫy do tâm lý hoang mang, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin giả mạo.

Công an xã đã ngăn chặn kịp thời thiệt hại, đồng thời khuyến cáo ông T. tuyệt đối không cung cấp thêm thông tin cá nhân, không thực hiện giao dịch và tuyên truyền thêm trong gia đình, khu dân cư để mọi người cùng cảnh giác.

Qua vụ việc, Công an xã Quảng Hà tiếp tục khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, số tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội. Khi nhận các cuộc gọi với nội dung “điều tra hình sự”, “lệnh bắt tạm giam”, “truy thu thuế”, “vi phạm pháp luật”…, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng và liên hệ ngay với Công an địa phương để được xác minh, hướng dẫn xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh