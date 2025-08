Số hóa kho hàng: Kệ tự động Vinatech Group gây ấn tượng mạnh tại VILOG 2025

Ngày 31/7 - 2/8/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatech Việt Nam (Vinatech Group) tham dự triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam tại trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Vinatech Group tham gia, tiếp tục khẳng định vị thế top đầu trong ngành sản xuất giá kệ công nghiệp, kệ tự động và giải pháp nhà kho thông minh.

Giải pháp kệ kho tự động - Lời giải thực tế cho doanh nghiệp

Tại triển lãm, Vinatech Group giới thiệu và trình diễn ba dòng sản phẩm chủ lực bao gồm: hệ thống lưu trữ lấy hàng tự động ASRS, kệ Shuttle Four Way và kệ tay quay tự động. Mỗi dòng kệ lại giải quyết một bài toán khác nhau cho từng nhóm ngành hàng, từ sản xuất, logistics, thực phẩm, F&B đến thương mại điện tử.

Hệ thống kệ Shuttle Four Way: Tích hợp robot Shuttle AutoVTS di chuyển 4 chiều: trên, dưới, trái, phải. Hệ thống được kết hợp thang máy, băng tải và phần mềm quản lý kho giúp kiểm soát chính xác các vị trí pallet, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Hệ thống Shuttle Four Way phù hợp với kho lưu trữ mật độ pallet cao như kho trung tâm, phân phối, bán lẻ, kho F&B, logistics, sản xuất công nghiệp.

Hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động ASRS: Là giải pháp lưu trữ và truy xuất hàng hóa hoàn toàn tự động bao gồm phần giá kệ, thiết bị xuất nhập hàng Stacker Crane, hệ thống truyền tải và phần mềm quản lý. Khi sử dụng hệ thống ASRS, toàn bộ hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp được đồng bộ chính xác trên ERP. Dữ liệu xuất nhập được cập nhật theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian kiểm tra hàng tồn kho thực tế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, hoặc cần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng.

Kệ tay quay tự động (Automated Mobile Shelving): Hệ thống được điều khiển bằng remote hoặc máy tính có kết nối wifi. Mang tới giải pháp tối ưu diện tích, vận hành thông minh cho các kho hàng quy mô vừa và nhỏ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tăng gấp đôi sức chứa, đồng thời tiết kiệm đến 45% không gian so với hệ thống kệ thông thường. Doanh nghiệp có thể tận dụng mở một kho mới hoặc tăng gần gấp đôi không gian lưu trữ.

Giải pháp nhà kho thông minh giúp tự động hóa hoàn toàn trong vận hành kho

Trải nghiệm thực tế sản phẩm kệ kho tự động tại VILOG 2025

Một điểm khác biệt lớn tại gian hàng Vinatech Group là cách tiếp cận công nghệ theo hướng kể chuyện thay vì trình bày thuần kỹ thuật. Các hệ thống kệ được lắp đặt vận hành ngay tại gian hàng, mô phỏng trực tiếp quy trình xuất nhập hàng thực tế.

Khách tham quan gian hàng ngoài việc quan sát, còn được trực tiếp thao tác và thậm chí đưa ra bài toán thực tế của doanh nghiệp mình để nhận tư vấn ngay tại chỗ từ đội ngũ kỹ sư Vinatech. Cách tiếp cận mang tính trải nghiệm thực tế này đã giúp Vinatech Group ghi điểm tại sự kiện, không chỉ với khách hàng doanh nghiệp mà còn cả với các đối tác và chuyên gia trong lĩnh vực.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm thực tế các sản phẩm kệ tự động tại gian hàng của Vinatech Group

Anh Nguyễn Tuấn Đạt, đại diện một doanh nghiệp ngành logistics chia sẻ: "Đã từng tham gia nhiều triển lãm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thực tế quy trình vận hành hệ thống kệ tự động tại gian hàng. Tôi đánh giá cao sự linh hoạt và khả năng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực của kệ ASRS. Đây cũng là giải pháp tôi đang tìm kiếm để nâng cao hiệu suất hoạt động và quản lý hàng hóa trong kho của mình"

"Là người trực tiếp quản lý và vận hành kho, tôi thật sự ấn tượng với hệ thống kệ tự động Shuttle Four Way của Vinatech Group. Từ thao tác đến vận hành đều rất mượt mà, vừa tối ưu diện tích kho, vừa cập nhật số liệu xuất nhập liên tục và chính xác. Tôi rất kỳ vọng có thể triển khai mô hình này tại doanh nghiệp mình sớm để việc quản lý kho thuận lợi, tối ưu dữ liệu và hệ thống báo cáo."- một khách hàng khác tại Hội chợ cho hay.

Hiện nay, Vinatech Group không chỉ sản xuất, lắp đặt các loại kệ kho công nghiệp tự động trong nước mà còn mở rộng sản xuất ra nhiều thị trường lớn như: khu vực Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Úc,... Trước đó, thương hiệu này đã triển khai thành công nhiều dự án kho thường và kho lạnh tại Việt Nam, lắp đặt đa dạng các ngành thực phẩm, logistics, dược phẩm, thương mại điện tử. Một số dự án quy mô lớn có thể kể đến như: Dự án Co.op, Logistics ITL, PepsiCo, Hikari, Mekong,...

Dự án kệ tự động shuttle four way đã triển khai tại kho phân phối bán lẻ

Mang đến triển lãm VILOG 2025 các sản phẩm kệ tự động đầy sáng tạo và đột phá, Vinatech Group một lần nữa khẳng định cam kết đưa công nghệ vào phục vụ thực tiễn quy trình vận hành kho. Không chỉ dừng lại ở vai trò là nhà sản xuất giá kệ uy tín, Vinatech Group đang góp phần chuyển đổi công nghệ từ vận hành kho hàng thủ công sang giải pháp kho thông minh, thúc đẩy tiến trình số hóa kho vận tại Việt Nam.