Sổ hồng - Bảo chứng an cư thịnh vượng của dự án HT Pearl

Chủ đầu tư trao bảo chứng an cư cho cư dân HT Pearl



Vào sáng ngày 21/7/2024, cư dân HT Pearl vui mừng và phấn khởi khi cầm trên tay cuốn sổ hồng - bảo chứng an cư của gia đình mình.

Đặc biệt, giữa những bất cập trong thị trường bất động sản nhưng Chủ đầu tư dự án HT Pearl tiếp tục tạo dấu ấn bằng việc hiện thực hóa những cam kết của mình, triển khai trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 9 tháng kể từ ngày bàn giao căn hộ.

Đây cũng là một trong những động thái thiết thực, thể hiện trách nhiệm của công ty luôn đi cùng quyền lợi khách hàng. Điều này, không chỉ chứng minh quyền lợi sở hữu hợp pháp của các khách hàng, mà còn giúp cư dân yên tâm an cư, góp phần gia tăng giá trị bất động sản.

Sở hữu sổ hồng - Bảo chứng cho an cư thịnh vượng

Việc hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân HT Pearl có ý nghĩa đặc biệt đối với chủ đầu tư và khách hàng mua nhà. Bởi để có thể ra sổ hồng và bàn giao bảo chứng an cư này cho cư dân, chủ đầu tư phải là đơn vị cực kỳ uy tín và có tiềm lực tài chính mạnh. Đồng thời, đây cũng là cả quá trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp của đội ngũ phát triển dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ ra sổ như đã cam kết.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Bảo chủ căn hộ A.34.01 - cư dân HT Pearl: "Tôi cảm thấy rất vui mừng vì mình là một trong số những cư dân đầu tiên được nhận sổ hồng căn hộ HT Pearl. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, tôi được biết có nhiều dự án đình trệ: không xây dựng hoặc đã xây dựng nhưng rất lâu vẫn chưa có sổ hồng cho cư dân. Chính vì thế, tôi đánh giá cao năng lực và tâm huyết của chủ đầu tư đối với dự án và cư dân HT Pearl. Đồng thời, với pháp lý vững chắc này, chúng tôi hoàn toàn yên tâm an cư lập nghiệp. Ngoài ra, tôi cũng rất hài lòng về cơ sở hạ tầng, hệ thống tiện ích đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân".

HT Pearl tọa lạc vị trí đắc địa ngay trung tâm đô thị sáng tạo khu Đông, liền kề cộng đồng tri thức tinh hoa của Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các tiện ích ngoại khu, kết nối thuận tiện của tỉnh thành quanh khu vực.

Đặt biệt hơn hết, chủ đầu tư còn mạnh tay tung ra chính sách thanh toán nhẹ nhàng, linh hoạt, liên kết cùng với các Ngân hàng VietinBank, Public Bank - đối tác cung cấp chính sách vay lên đến 70% và hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong 24 tháng, nhằm hỗ trợ phương án tài chính cho khách hàng.

Đúng với 3 chữ "an" trong cụm an cư thịnh vượng: An cư để cống hiến, an tâm vì được toàn quyền sở hữu của mình và an toàn khi được nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về cư trú. HT Pearl xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin - nơi an cư thịnh vượng dành cho cư dân trong tương lai.

Dự án hiện đang được giao dịch trực tiếp với Công ty cổ phần phát triển Nhà Vạn Phước ( Vạn Phước House - Đơn vị phân phối chính thức Dự án HT Pearl). Quý đối tác có thể liên hệ hợp tác phân phối sản phẩm HT Pearl qua Hotline 0975 98 88 98.

Thông tin dự án: Khu căn hộ cao cấp HT- Ngọc Châu (HT- Pearl Apartment) tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Tên cũ: Khu căn hộ Hưng Thịnh Sunshine)

Tên thương mại: HT - Pearl

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT - Pearl