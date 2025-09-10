Sở hữu điện mặt trời dễ dàng như mua một chiếc xe máy trả góp?

Cách đây vài năm, nhắc đến điện mặt trời, nhiều gia đình thường nghĩ ngay đến một khoản đầu tư "cả trăm triệu đồng", dành cho những biệt thự hoặc doanh nghiệp lớn. Theo Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, tỉ lệ hộ gia đình tại TP Hà Nội tham gia lắp điện mặt trời mái nhà đến cuối năm 2024 chỉ khoảng 0,5%, con số này ở TP HCM là 1,8% và ở Bình Dương là 3,2%, nguyên nhân chính là do chi phí ban đầu cao, thiếu thông tin minh bạch và tâm lý e ngại hiệu quả thực tế.

Nhưng hãy thử tưởng tượng: nếu sở hữu hệ thống điện mặt trời cũng đơn giản như việc mua một chiếc xe máy trả góp - bạn có sẵn sàng? Manfusi Solar - doanh nghiệp tiên phong đóng gói giải pháp điện mặt trời cho người Việt biến điều không tưởng thành điều dễ dàng.

Tiềm năng và thách thức của điện mặt trời hộ gia đình

Ông Phan Khắc Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Manfusi Group, chia sẻ: "Việt Nam có lợi thế lớn với số giờ nắng trung bình từ 3-5 giờ/ngày, cùng với các chính sách khuyến khích từ Chính phủ. Nhưng thực tế, nhiều hộ gia đình vẫn e ngại khi nghĩ đến điện mặt trời."

Theo ông, nỗi lo của khách hàng thường xoay quanh ba điểm: chi phí đầu tư ban đầu cao, thủ tục lựa chọn phức tạp, và thiếu kiến thức để vận hành. "Chúng tôi nhìn thấy rõ những ‘nỗi đau’ này. Và đó là lý do Manfusi kiên định với định hướng: đưa năng lượng sạch đến từng mái nhà Việt."

Ông Phan Khắc Hoàng – Phó TGĐ Manfusi Group.

Manfusi Solar - Đưa điện mặt trời về gần hơn với từng mái nhà

Nhận thấy khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận, Manfusi Solar đã tiên phong đóng gói các gói lắp đặt điện mặt trời trọn gói - một hình thức "làm sẵn" để khách hàng không còn phải đau đầu với thủ tục, thiết bị hay quy trình phức tạp.

Đặc biệt, bài toán tài chính được Manfusi tháo gỡ bằng chương trình trả góp tối ưu, lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản và hoàn toàn tín chấp - không cần tài sản đảm bảo. "Chúng tôi muốn biến việc đầu tư điện mặt trời trở nên dễ dàng như việc mua một chiếc xe máy hay điều hòa trả góp", ông Hoàng nhấn mạnh.

Gia đình anh Mạnh ở Vĩnh Phúc từng đắn đo nhiều năm vì sợ chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời quá cao: "Lựa chọn Manfusi chúng tôi chỉ cần trả trước từ 5% giá trị hợp đồng, một mức cực kỳ nhẹ nhàng so với tổng chi phí đầu tư. Đặc biệt, không có bất kỳ chi phí ẩn nào, tất cả đều được tính toán rõ ràng, dễ hiểu, khiến tôi yên tâm hơn".

Giải pháp đầu tư sinh lời và đồng hành bền vững

Theo thống kê từ Manfusi Solar, một hệ thống điện mặt trời hộ gia đình có thể giúp tiết kiệm lên đến 85% hóa đơn điện hàng tháng. Thời gian hoàn vốn chỉ từ 2 - 6 năm, sau đó khách hàng gần như được sử dụng điện miễn phí trong 20 - 25 năm tiếp theo. Đây không những là một giải pháp tiết kiệm chi phí, mà đồng thời cũng là khoản đầu tư sinh lời dài hạn - giống như một "tài sản tiết kiệm cho tương lai".

Điểm khác biệt lớn nhất của Manfusi Solar là triết lý: "Nắm bắt kỉ nguyên xanh, đồng hành cùng khách hàng mở ra tương lai bền vững" Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm: từ khảo sát, lắp đặt, bảo trì đến giám sát vận hành. Nhờ vậy, khách hàng sẽ được an tâm về hiệu quả tài chính, và được đảm bảo sự ổn định và bền vững trong hành trình sử dụng năng lượng sạch.

Hệ thống điện mặt trời do Manfusi lắp đặt tại Hưng Yên.

Doanh nghiệp tiên phong về một Việt Nam xanh hơn

Theo ông Hoàng, Manfusi Solar không đơn thuần là một doanh nghiệp cung cấp giải pháp, mà còn là người truyền cảm hứng thay đổi - từ mỗi mái nhà lan tỏa ra cả cộng đồng, góp phần vào chiến lược quốc gia về giảm phát thải và phát triển năng lượng sạch.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của các hệ thống điện mặt trời giúp giảm áp lực lên lưới điện quốc gia: "Mỗi hộ gia đình sẽ giống như một trung tâm năng lượng nhỏ, góp phần san sẻ gánh nặng với hệ thống truyền tải đang ngày một quá tải. Mỗi mái nhà xanh là một ‘nút năng lượng sạch’ trên bản đồ Việt Nam".

Ông bày tỏ niềm tin: "Tôi tin rằng một ngày nào đó, việc mỗi mái nhà ở Việt Nam có điện mặt trời sẽ không còn là điều xa lạ. Khi đó, chúng ta không những tiết kiệm chi phí cho hiện tại, mà còn để lại cho thế hệ sau một môi trường trong lành, một đất nước xanh hơn".