Sở hữu thẻ SeASoul - nhận đặc quyền đa tầng từ tài chính đến cảm xúc

Thẻ SeASoul đánh dấu bước chuyển mình khác biệt của SeABank theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Cú bắt tay với ca sỹ Mỹ Tâm không đơn thuần là sự giao thoa của tài chính và âm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ từ ngân hàng SeABank trên hành trình theo đuổi triết lý "Tri ân trọn vẹn, Kết nối thật Tâm".

Đặc quyền kết nối

Điểm nhấn nổi bật đầu tiên khiến SeASoul khác biệt nằm ở thông điệp "Tâm giao". Chủ thẻ SeASoul có cơ hội nhận thiết kế thẻ Visa SeASoul 2in1 vô cùng độc đáo với chữ ký của ca sỹ Mỹ Tâm và khuông nhạc cách điệu từ bài hát "Cứ vui lên" như một món quà, lời nhắn nhủ của SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm gửi tới khách hàng với thông điệp tích cực và ý nghĩa sâu sắc về sự lạc quan, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, khi mở thẻ SeASoul, khách hàng cũng nhận ngay một bộ quà tặng thiết kế độc quyền bởi SeABank và Mỹ Tâm, cơ hội tham gia sự kiện riêng dành cho fan, nhận vé concert Mỹ Tâm hoặc mua vé sớm.

Đặc quyền tài chính trọn vẹn

Với mong muốn đem đến cho khách hàng sự an tâm khi giao dịch, chi tiêu, SeABank cũng đem đến cho chủ thẻ SeASoul nhiều tiện ích tài chính hấp dẫn:

Ưu đãi hoàn tiền khi chi tiêu tại nhiều hạng mục dịch vụ: 15% đối với các giao dịch trên nền tảng âm nhạc và giải trí: Spotify, Netflix, YouTube và website chính thức của Mỹ Tâm (mytammusic.com), 1% cho lĩnh vực ẩm thực, du lịch, văn hóa nghệ thuật, giải trí và 0,2% cho tất cả các giao dịch khác, giúp khách hàng an tâm chi tiêu hằng ngày. Ngoài ra, chủ thẻ sẽ được miễn 100% phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng (không giới hạn số lần chuyển trả góp).

Thanh toán an toàn, nhanh chóng tại hàng triệu điểm chấp nhận Visa trên toàn cầu. Tiện ích ngân hàng số được tích hợp trên ứng dụng ngân hàng số SeAMobile, giúp kiểm soát chi tiêu và giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Thẻ Visa SeASoul 2in1 đem đến đa tầng tiện ích cho người dùng. Ảnh: SeABank

Đặc quyền "tri ân" vì cộng đồng

Không dừng lại ở chức năng tài chính, SeASoul còn được định vị như một chiếc thẻ mang tinh thần sẻ chia. Mỗi thẻ kích hoạt thành công từ SeASoul tương đương với 3.000 đồng bạn đang đóng góp, đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện "Tâm lành" hướng tới cộng đồng của SeABank/MT Foundation.

SeABank và triết lý "khách hàng là trọng tâm"

Theo định hướng phát triển "Hội tụ số", SeABank luôn tiên phong ứng dụng công nghệ và đổi mới sản phẩm. SeASoul chính là minh chứng rõ nét cho triết lý "khách hàng là trọng Tâm" mà ngân hàng theo đuổi: kết hợp công nghệ hiện đại, tiện ích tài chính đa dạng và trải nghiệm cảm xúc độc đáo.

Phó Chủ tịch HĐQT SeABank Lê Thu Thủy phát biểu: "SeABank tin rằng một sản phẩm tài chính hiện đại không dừng lại ở đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mà còn cần xuất phát từ chữ "tâm" để chạm đến cảm xúc của khách hàng. Thẻ SeASoul 2in1 được tạo nên từ sự thấu hiểu và chân thành, khẳng định tầm nhìn chiến lược phát triển "Lấy khách hàng làm trọng tâm", cùng sứ mệnh phục vụ với sự tận tâm để mang lại hạnh phúc và tương lai thịnh vượng cho cộng đồng. SeABank hy vọng việc đồng hành cùng ca sỹ Mỹ Tâm - một nghệ sĩ luôn hướng về cộng đồng sẽ tạo sự cộng hưởng trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn đến khách hàng".

Không chỉ là chiếc thẻ ngân hàng, SeASoul đem đến trải nghiệm sống đa chiều, nơi khách hàng vừa quản lý tài chính, vừa lan tỏa năng lượng tích cực và gắn kết cộng đồng. Mở ngay thẻ Visa SeASoul 2in1 để bắt đầu hành trình tài chính "thật Tâm" cùng SeABank và Mỹ Tâm nhé!

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Chủ thẻ được tận hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt - từ ưu đãi chi tiêu vượt trội đến cơ hội tham gia các hoạt động tri ân và kết nối cộng đồng - khẳng định dấu ấn khác biệt của SeABank trên thị trường.