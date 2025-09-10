Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm

10-09-2025 - 10:21 AM | Thị trường chứng khoán

Trong tháng 8/2025, thị trường có thêm 257.632 tài khoản chứng khoán mở mới, mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo về số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tính đến hết tháng 8/2025.

Theo đó, trên thị trường hiện có 10.704.845 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước. Trong đó, có 10.686.178 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, tăng 257.195 tài khoản so với cuối tháng 7/2025.

Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tổ chức là 18.667, tăng 164 tài khoản so với tháng trước.

Do đó, trong tháng 8/2025, có thêm 257.359 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước gia nhập thị trường.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm- Ảnh 1.

Trong khi đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường là 49.054. Trong đó có 44.352 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân, tăng 249 tài khoản so với cuối tháng 7/2025. Còn lại 4.702 tài khoản của nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài, tăng 24 tài khoản sau 01 tháng.

Như vậy, trong tháng 8/2025 có thêm 257.632 tài khoản chứng khoán mở mới, mức cao nhất trong vòng 1 năm qua. Tính chung 8 tháng đầu năm, thị trường có thêm gần 1,5 triệu tài khoản.

Số lượng tài khoản chứng khoán lập đỉnh trong bối cảnh thị trường bứt phá mạnh mẽ trong tháng 8. Trong đó, VN-Index chốt phiên cuối tháng tại 1.682.21 điểm, con số chưa từng có trong lịch sử. Cùng với đó, thanh khoản bình quân trong tháng gần 49.600 tỷ đồng/phiên, tăng vọt so với mức gần 35.000 tỷ đồng/phiên của tháng 7.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

