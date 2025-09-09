Số nợ của Vingroup và nguyên tắc “vay được – trả được”

Tập đoàn Vingroup vừa thông báo tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet. Một trong những thông tin sai lệch đáng chú ý là về tình hình tài chính của tập đoàn.

Theo Vingroup, các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng. Thực tế, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup được đăng tải công khai trên trang website tập đoàn, tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần. Đây là chỉ số an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

Lịch sử trả nợ đúng hạn

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ trái phiếu của Vingroup và các công ty thành viên (VinFast, Vinhomes...) khoảng 78.300 tỷ đồng, chiếm một phần quan trọng trong cấu trúc vốn. Điểm đáng chú ý là tập đoàn này chưa từng ghi nhận trường hợp chậm trả nợ, thậm chí ngược lại, thanh toán trước hạn cho trái chủ.

Chỉ riêng trong năm 2023 và 2024, Vingroup đã thanh toán hơn 67.300 tỷ đồng trái phiếu, trong đó thanh toán trước hạn gần 6.460 tỷ đồng trái phiếu. Những con số này cho thấy, trái với lo ngại, tập đoàn luôn duy trì nguyên tắc “vay được – trả được”, củng cố niềm tin của giới đầu tư trong và ngoài nước.

Việc thanh toán đều đặn này cũng giúp trái phiếu Vingroup duy trì sức hấp dẫn. Trong các báo cáo phân tích, nhiều công ty chứng khoán vẫn coi trái phiếu của tập đoàn là một trong những “tài sản an toàn” trong nhóm doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt nhờ lịch sử tín dụng tốt và giá trị tài sản bảo đảm lớn. Đặc biệt, Vingroup cũng nổi tiếng với mô hình quản trị dòng tiền hiệu quả từ hệ thống kinh doanh đa ngành.

Trong khi VinFast ở giai đoạn đầu cần vốn đầu tư mạnh, thì các công ty trong hệ sinh thái lại tạo ra dòng tiền ổn định. Điều này thể hiện thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu 130.382 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 4.508 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi sự phục hồi và phát triển ở các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024.

Tối ưu cơ cấu nợ và niềm tin vào chiến lược dài hạn

Đáng chú ý, trái phiếu với Vingroup không phải gánh nặng, mà là công cụ tài chính chiến lược. Trong nhiều thương vụ, tập đoàn đã chủ động tối ưu cơ cấu nợ thành công, kéo dài kỳ hạn thanh toán và giảm áp lực ngắn hạn.

Giai đoạn năm 2022-2023, Vingroup liên tục hoán đổi và mua lại trái phiếu trước hạn, đồng thời phát hành mới theo hướng kỳ hạn dài hơn, lãi suất hợp lý hơn. Điều này cho thấy ban lãnh đạo không chỉ dựa vào việc “bơm vốn”, mà còn chủ động quản trị nghĩa vụ nợ để tối ưu chi phí vốn.

Một số ý kiến bi quan cho rằng việc Vingroup huy động vốn trái phiếu lớn có thể gây “rủi ro hệ thống” cho thị trường tài chính. Tuy nhiên, so với quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam hơn 7 triệu tỷ đồng, và tổng dư nợ tín dụng ngân hàng, quy mô nợ trái phiếu của Vingroup vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được.

Thực tế cho thấy, với lịch sử trả nợ đúng hạn, cấu trúc dòng tiền đa trụ cột, cùng chiến lược chủ động tối ưu hóa cơ cấu nợ, Vingroup đang chứng minh năng lực quản trị vốn vượt trội.