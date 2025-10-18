Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...

18-10-2025 - 18:10 PM | Lifestyle

Sự khác biệt giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport chủ yếu nằm ở hệ thống đánh lái bánh sau, trang bị màn hình và dàn âm thanh.

Giá bán

  Mercedes-Benz E 300 AMG BMW 530i M Sport
Giá niêm yết 3,209 tỷ 3,099 tỷ
Xuất xứ Lắp ráp Lắp ráp

Kích thước

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 1.

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 2.

  Mercedes-Benz E 300 AMG BMW 530i M Sport
Kích thước tổng thể (DxRxC) 4.949 x 1.948 x 1.469 mm 5.060 x 1.900 x 1.515 mm
Chiều dài cơ sở (mm) 2.961 mm 2.995 mm
Trọng lượng (không tải) 1.855 kg 1.700 kg

Ngoại thất

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 3.

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 4.

  Mercedes-Benz E 300 AMG BMW 530i M Sport
Đèn chiếu sáng LED dạng Digital Light LED thích ứng
Tiện ích đèn chiếu sáng

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều
Đèn hậu LED LED
Kích thước vành 20 inch 19 inch
Kích thước lốp 245/40 (trước và 275/35 (sau) 245/45 (trước/sau)
Cửa sổ trời Toàn cảnh Toàn cảnh
Lưới tản nhiệt phát sáng
Gói ngoại thất AMG Line M Sport
Hệ thống đánh lái bánh sau -
Cửa hít -

Nội thất

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 5.

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 6.

  Mercedes-Benz E 300 AMG BMW 530i M Sport
Chất liệu ghế Da Nappa Da Veganza
Ghế trước chỉnh điện Có, thêm nhớ vị trí Có, thêm nhớ vị trí
Tiện ích ghế ngồi Sưởi ấm/làm mát ghế trước Làm mát ghế trước
Đồng hồ tốc độ Màn hình 12,3 inch Màn hình 12,3 inch
Màn hình trung tâm Màn hình 14,4 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Màn hình 14,9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Màn hình bên ghế phụ Có, kích thước 12,3 inch -
Âm thanh Burmester 4D, 17 loa, công suất 710W Bowers & Wilkins, 18 loa, công suất 655W
Điều hòa 4 vùng tự động 4 vùng tự động
Rèm che nắng hàng sau
Kính cách âm
HUD
Camera trong khoang cabin -
Đèn viền nội thất

Vận hành

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 7.

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 8.

  Mercedes-Benz E 300 AMG BMW 530i M Sport
Loại động cơ Máy xăng 2.0L tăng áp, mild-hybrid Máy xăng 2.0L tăng áp, mild-hybrid
Công suất 258 mã lực 258 mã lực
Mô-men xoắn 400 Nm 400 Nm
Hộp số Tự động 9 cấp Tự động 8 cấp
Hệ dẫn động Cầu sau Cầu sau
Hệ thống treo thích ứng

Trang bị an toàn

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 9.

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...- Ảnh 10.

  Mercedes-Benz E 300 AMG BMW 530i M Sport
Túi khí 8 túi khí 6 túi khí
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...
Camera 360 độ 360 độ
Cảm biến Trước/hông/sau Trước/hông/sau
Ga tự động Dạng thích ứng Dạng thích ứng
Cảnh báo tiền va chạm
Hỗ trợ phanh khẩn cấp
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn
Cảnh báo điểm mù
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
Cảm biến áp suất lốp
Hỗ trợ đỗ xe tự động
Cảnh báo người lái mất tập trung

Theo Hoàng Dũng

Đời sống và Pháp luật

