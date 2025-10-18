So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...
Sự khác biệt giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport chủ yếu nằm ở hệ thống đánh lái bánh sau, trang bị màn hình và dàn âm thanh.
Giá bán
|Mercedes-Benz E 300 AMG
|BMW 530i M Sport
|Giá niêm yết
|3,209 tỷ
|3,099 tỷ
|Xuất xứ
|Lắp ráp
|Lắp ráp
Kích thước
|Mercedes-Benz E 300 AMG
|BMW 530i M Sport
|Kích thước tổng thể (DxRxC)
|4.949 x 1.948 x 1.469 mm
|5.060 x 1.900 x 1.515 mm
|Chiều dài cơ sở (mm)
|2.961 mm
|2.995 mm
|Trọng lượng (không tải)
|1.855 kg
|1.700 kg
Ngoại thất
|Mercedes-Benz E 300 AMG
|BMW 530i M Sport
|Đèn chiếu sáng
|LED dạng Digital Light
|LED thích ứng
|Tiện ích đèn chiếu sáng
|
Tự động bật/tắt khi trời tối
Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều
|
Tự động bật/tắt khi trời tối
Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều
|Đèn hậu
|LED
|LED
|Kích thước vành
|20 inch
|19 inch
|Kích thước lốp
|245/40 (trước và 275/35 (sau)
|245/45 (trước/sau)
|Cửa sổ trời
|Toàn cảnh
|Toàn cảnh
|Lưới tản nhiệt phát sáng
|Có
|Có
|Gói ngoại thất
|AMG Line
|M Sport
|Hệ thống đánh lái bánh sau
|-
|Có
|Cửa hít
|Có
|-
Nội thất
|Mercedes-Benz E 300 AMG
|BMW 530i M Sport
|Chất liệu ghế
|Da Nappa
|Da Veganza
|Ghế trước chỉnh điện
|Có, thêm nhớ vị trí
|Có, thêm nhớ vị trí
|Tiện ích ghế ngồi
|Sưởi ấm/làm mát ghế trước
|Làm mát ghế trước
|Đồng hồ tốc độ
|Màn hình 12,3 inch
|Màn hình 12,3 inch
|Màn hình trung tâm
|Màn hình 14,4 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
|Màn hình 14,9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
|Màn hình bên ghế phụ
|Có, kích thước 12,3 inch
|-
|Âm thanh
|Burmester 4D, 17 loa, công suất 710W
|Bowers & Wilkins, 18 loa, công suất 655W
|Điều hòa
|4 vùng tự động
|4 vùng tự động
|Rèm che nắng hàng sau
|Có
|Có
|Kính cách âm
|Có
|Có
|HUD
|Có
|Có
|Camera trong khoang cabin
|Có
|-
|Đèn viền nội thất
|Có
|Có
Vận hành
|Mercedes-Benz E 300 AMG
|BMW 530i M Sport
|Loại động cơ
|Máy xăng 2.0L tăng áp, mild-hybrid
|Máy xăng 2.0L tăng áp, mild-hybrid
|Công suất
|258 mã lực
|258 mã lực
|Mô-men xoắn
|400 Nm
|400 Nm
|Hộp số
|Tự động 9 cấp
|Tự động 8 cấp
|Hệ dẫn động
|Cầu sau
|Cầu sau
|Hệ thống treo thích ứng
|Có
|Có
Trang bị an toàn
|Mercedes-Benz E 300 AMG
|BMW 530i M Sport
|Túi khí
|8 túi khí
|6 túi khí
|ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...
|Có
|Có
|Camera
|360 độ
|360 độ
|Cảm biến
|Trước/hông/sau
|Trước/hông/sau
|Ga tự động
|Dạng thích ứng
|Dạng thích ứng
|Cảnh báo tiền va chạm
|Có
|Có
|Hỗ trợ phanh khẩn cấp
|Có
|Có
|Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn
|Có
|Có
|Cảnh báo điểm mù
|Có
|Có
|Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
|Có
|Có
|Cảm biến áp suất lốp
|Có
|Có
|Hỗ trợ đỗ xe tự động
|Có
|Có
|Cảnh báo người lái mất tập trung
|Có
|Có
