Sở Tư pháp nói về hướng xử lý "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

20-08-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Ngành chức năng đã họp tham vấn và đưa ra hướng xử lý đối với "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Ngày 20-8, một lãnh đạo của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết sau khi UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau kiến nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xử lý căn biệt thự của ông H.A.T, ngành chức năng đã tiến hành họp tham vấn.

"Ngành thuế sẽ cưỡng chế thi hành số tiền phải nộp và đã có quyết định cưỡng chế" – vị này thông tin.

Sở Tư pháp nói về hướng xử lý "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"- Ảnh 1.

Căn "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" của ông T.

Như đã thông tin, trước đó, ông T. từng gây xôn xao dư luận khi chia sẻ về "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" của mình lên mạng xã hội.

Ngành chức năng xác định công trình này xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên đề nghị tạm dừng thi công và yêu cầu tháo dỡ.

Sau thời hạn cho chủ hộ tự tháo dỡ nhưng không thực hiện, UBND TP Cà Mau (cũ) trình phương án cưỡng chế công trình này. Tuy nhiên, căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố, UBND TP Cà Mau (cũ) cho phép công trình trên tồn tại và chấp thuận cho ông T. chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 17-9-2024, UBND TP Cà Mau (cũ) ban hành Quyết định số 407, cho phép ông T. được chuyển mục đích sử dụng 2.141,70 m 2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn; số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 8,3 tỉ đồng.

Song, ông T. không nộp tiền sử dụng đất và có đơn yêu cầu xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 583 m 2

Sau đó, ông T. khởi kiện vụ án hành chính và yêu cầu ngành chức năng hủy Quyết định số 407. Tuy nhiên, TAND tỉnh Cà Mau đã đình chỉ giải quyết vụ án do ông T. rút toàn bộ đơn khởi kiện.

Mới đây, UBND phường Tân Thành đã có báo cáo về vụ việc vi phạm hành chính của ông T. và xin hướng dẫn từ Sở Tư pháp và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau.

Theo Vân Du

Người lao động

