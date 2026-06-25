So với tăng lương thì chỉ cần làm 4 ngày/ tuần thích hơn?

Đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống là mục tiêu chung của phần lớn người lao động nói chung và dân văn phòng nói riêng. Tuy nhiên, mức lương thưởng chưa bao giờ là điều quan trọng duy nhất. Bên cạnh đó còn nhiều yếu tố khác được dân văn phòng đưa vào danh sách “động lực đi làm’ hay nói rộng ra là tiêu chí gắn bó với công ty.

Làm việc linh hoạt, 1 tuần chỉ cần đến công ty 3-4 hôm trở thành “tiêu chí vàng”

Nhiều khảo sát gần đây cho thấy: Tại châu Á, điều dân văn phòng quan tâm nhất không phải là những đợt tăng lương, mà là khả năng chủ động sắp xếp thời gian làm việc.

Khảo sát do công ty tuyển dụng Hays thực hiện và công bố vào cuối 2025 cho thấy: Singapore và Nhật Bản hiện là hai quốc gia dẫn đầu châu Á trong việc áp dụng các mô hình làm việc linh hoạt. Trong cuộc khảo sát này, Hays đã phỏng vấn lấy ý kiến từ 9.000 người lao động và nhà tuyển dụng tại 6 thị trường gồm Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia và Thái Lan.

Tại Singapore, gần 45% doanh nghiệp hiện chỉ yêu cầu nhân viên làm việc tại văn phòng tối đa 4 ngày mỗi tuần. Đáng chú ý, khoảng 32% công ty áp dụng mô hình 3 ngày làm việc tại văn phòng, phần thời gian còn lại nhân viên có thể làm việc từ xa mà không cần phải đến công ty.

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Xu hướng này được thúc đẩy một phần bởi các chính sách của chính phủ nhằm khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống, qua đó giúp các doanh nghiệp dần rời xa mô hình làm việc truyền thống 5 ngày mỗi tuần tại văn phòng.

Nhật Bản cũng ghi nhận sự thay đổi tương tự khi hơn 40% doanh nghiệp yêu cầu nhân viên chỉ cần đến công ty 4 ngày mỗi tuần.

Sự thay đổi này xuất phát từ việc dân văn phòng ngày càng đề cao tính linh hoạt trong công việc, đồng thời, họ cũng cũng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. 47% người lao động tham gia khảo sát, đánh giá các hình thức làm việc linh hoạt là phúc lợi có giá trị nhất, thậm chí vượt qua cả bảo hiểm sức khỏe và những ngày nghỉ phép bổ sung.

Tại Nhật Bản, xu hướng này còn thể hiện rõ hơn. Khảo sát của Hays cho thấy 66% người lao động Nhật Bản đang chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm mới và tiêu chí họ cho là quan trọng nhất chính là “tính linh hoạt trong công việc”.

Grant Torrens - Giám đốc điều hành Hays tại Nhật Bản cho biết: Nhật Bản hiện là thị trường lao động có mức độ dịch chuyển cao nhất khu vực, buộc các doanh nghiệp phải thích nghi với những kỳ vọng mới của nhân viên.

Trong khi Singapore và Nhật Bản đang dẫn đầu về tính linh hoạt trong công việc, nhiều quốc gia khác vẫn duy trì mô hình làm việc truyền thống. Tại Trung Quốc, hơn 60% doanh nghiệp tiếp tục yêu cầu nhân viên đến văn phòng 5 ngày mỗi tuần. Trong khi đó, Hong Kong, Malaysia và Thái Lan đang dần mở rộng các mô hình làm việc kết hợp khi khoảng một nửa doanh nghiệp tại các thị trường này đã triển khai lịch làm việc linh hoạt cho nhân viên.

Trợ cấp tiền ăn trưa và chi phí đi lại: Phúc lợi mà dân văn phòng cho là thiết thực

Bên cạnh quyền chủ động về thời gian làm việc, nhiều nhân viên cũng mong muốn nhận được những hỗ trợ thiết thực khi đến công ty làm việc. Theo khảo sát của JLL, 41% người lao động Singapore cho biết họ muốn được cung cấp bữa trưa miễn phí.

Ngoài ra, việc công ty hỗ trợ chi phí đi lại cũng được người lao động Singapore đánh giá là phúc lợi hấp dẫn.

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Theo bà Kamya Miglani - Giám đốc nghiên cứu lực lượng lao động khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JLL, kỳ vọng của dân văn phòng về quyền tự chủ thời gian, sức khỏe toàn diện và cơ hội phát triển kỹ năng số đang thay đổi rất nhanh. Bà cho rằng các doanh nghiệp muốn thu hút và giữ chân nhân tài cần vượt ra ngoài những quy định mang tính bắt buộc, thay vào đó đầu tư nhiều hơn vào sự linh hoạt thực chất, các chương trình chăm sóc sức khỏe và cơ hội học tập lâu dài cho người lao động.

Những kết quả khảo sát trên phần nào cho thấy một thực tế đáng chú ý: Điều mà nhiều nhân viên văn phòng tìm kiếm không còn đơn thuần là mức lương cao hơn. Họ muốn được chủ động sắp xếp thời gian làm việc, có thêm không gian cho cuộc sống cá nhân và nhận được những phúc lợi thiết thực giúp mỗi ngày đi làm trở nên dễ chịu hơn.