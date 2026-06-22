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Điều gì có thể khiến 1 người bỏ công việc có mức lương 35 triệu, kể cả khi đã được sếp giữ lại với offer tăng lương đến 40 triệu?

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Điều gì có thể khiến 1 người bỏ công việc có mức lương 35 triệu, kể cả khi đã được sếp giữ lại với offer tăng lương đến 40 triệu?

Một bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội kể câu chuyện về một nữ quản lý quyết định nghỉ việc dù được đề nghị tăng lương từ 35 lên 40 triệu đồng/tháng. Lý do không nằm ở tiền bạc, mà ở việc công việc "chiếm trọn 24 giờ mỗi ngày".

"Chị leader giỏi nhất phòng mình vừa nộp đơn xin nghỉ việc sáng nay, bỏ lại mức lương hơn 35 triệu đồng".

Đó là dòng mở đầu của bài đăng đang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người viết, sau khi nhận đơn nghỉ việc, cấp trên đã trực tiếp giữ chân và đề nghị tăng lương lên 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, nữ quản lý này vẫn từ chối.

Lý do được chị chia sẻ khiến nhiều người đồng cảm: "Công ty trả lương cho 8 tiếng làm việc nhưng lại muốn mua đứt cả 24 giờ của chị".

Theo bài viết, việc nhận tin nhắn công việc lúc 10 giờ đêm là chuyện thường xuyên. Nếu không phản hồi ngay, sáng hôm sau có thể bị phàn nàn. Những buổi cuối tuần bên gia đình cũng không thực sự trọn vẹn khi chiếc laptop luôn phải mang theo để xử lý các yêu cầu phát sinh từ khách hàng.

Nữ nhân viên từ bỏ mức lương 40 triệu vì sếp độc hại

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết họ từng trải qua cảm giác tương tự. Lương thưởng hấp dẫn nhưng đổi lại là sự mệt mỏi kéo dài, mất ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Câu chuyện trên phản ánh một thực tế ngày càng phổ biến trong môi trường công sở hiện đại: làm việc quá giờ không còn là tình huống cá biệt mà dần trở thành "văn hóa ngầm" ở nhiều doanh nghiệp.

Khi môi trường làm việc trở nên độc hại

Một môi trường làm việc không nhất thiết phải có những hành vi quát mắng hay bắt nạt mới được xem là độc hại.

Theo các chuyên gia nhân sự, những dấu hiệu phổ biến bao gồm: Nhân viên luôn trong trạng thái phải "online" và sẵn sàng phản hồi ngoài giờ làm việc; khối lượng công việc vượt quá khả năng xử lý trong thời gian tiêu chuẩn; thiếu sự tôn trọng ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân; văn hóa đánh giá nhân viên dựa trên số giờ hiện diện thay vì hiệu quả công việc; áp lực kéo dài khiến nhân viên thường xuyên căng thẳng, mất ngủ hoặc kiệt sức...

Điều đáng lo ngại là nhiều người chấp nhận tình trạng này trong nhiều năm chỉ vì mức thu nhập hấp dẫn hoặc nỗi sợ mất cơ hội nghề nghiệp.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy tác động của tình trạng làm việc quá mức không chỉ dừng lại ở cảm giác mệt mỏi.

Theo nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), làm việc từ 55 giờ trở lên mỗi tuần đã khiến khoảng 745.000 người trên thế giới tử vong trong năm 2016 do đột quỵ và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Con số này tăng 29% so với năm 2000. WHO cũng cho biết những người làm việc từ 55 giờ/tuần trở lên có nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% và nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 17% so với nhóm làm việc 35-40 giờ/tuần.

Không chỉ sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng, sức khỏe tinh thần cũng chịu áp lực lớn. Báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Gallup cho thấy 40% người lao động toàn cầu cho biết họ trải qua căng thẳng trong phần lớn thời gian của ngày hôm trước khảo sát. Đây là mức vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch.

Chọn lương hay chọn môi trường làm việc tốt vẫn là câu hỏi gây tranh cãi

Nhiều nghiên cứu về burnout (hội chứng kiệt sức nghề nghiệp) cũng chỉ ra rằng căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến mất ngủ, suy giảm khả năng tập trung, giảm năng suất lao động và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.

Lương cao hay môi trường làm việc tốt?

Đây là câu hỏi không có đáp án chung cho tất cả mọi người. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, mức lương thường là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi thu nhập đã đáp ứng được các nhu cầu cơ bản, nhiều người bắt đầu đánh giá công việc bằng những tiêu chí khác như sức khỏe, thời gian cho gia đình, cơ hội phát triển và mức độ hạnh phúc.

Một mức lương cao có thể giúp nâng chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu cái giá phải trả là giấc ngủ, sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân, thì khoản thu nhập đó chưa chắc đã mang lại giá trị thực sự.

Câu chuyện của nữ leader trong bài đăng viral có thể không đại diện cho tất cả. Nhưng nó nhắc nhở rằng thành công nghề nghiệp không nên được đo bằng số tiền nhận mỗi tháng, mà còn bằng việc người lao động có thể duy trì sức khỏe, niềm vui sống và sự cân bằng lâu dài hay không.

Bởi suy cho cùng, công việc là một phần của cuộc sống, chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Và đôi khi, quyết định từ bỏ một mức lương cao lại là cách để giữ lại những thứ quan trọng hơn.

Theo Nguyễn Phượng

Phụ nữ mới

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