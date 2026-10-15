Sở Xây dựng TP.HCM nêu giải pháp giảm kẹt xe tại nút giao Mỹ Thủy

Tại buổi họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề Kinh tế - Xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 15/10, đại diện Sở Xây dựng TP đã chia sẻ phương án kéo giảm ùn tắc khi thi công nút giao Mỹ Thủy .

Buổi họp báo diễn ra chiều 15/10 tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, nút giao Mỹ Thủy là đầu mối giao thông quan trọng kết nối cảng Cát Lái với các tuyến vận tải hàng hóa từ miền Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ, thông qua trục Võ Chí Công và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, khu vực này có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là xe tải nặng và xe container.

Trung bình mỗi ngày, nút giao Mỹ Thủy có khoảng 22.000 lượt xe lưu thông, tăng lên 26.000 lượt vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó, đường Nguyễn Thị Định, tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, chỉ có 2 làn ô tô mỗi chiều, không đáp ứng được lưu lượng phương tiện, dẫn đến tình trạng quá tải.

Ngoài ra, việc rào chắn một phần mặt đường để thi công dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy cũng ảnh hưởng đến khả năng lưu thông, làm gia tăng áp lực giao thông tại khu vực.

Nút giao Mỹ Thủy thường xuyên kẹt xe kéo dài. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, để giải quyết giao cắt giữa xe container và xe 2 bánh tại khu vực nút giao Mỹ Thủy, Sở đã điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông tại nút giao.

Theo đó, lực lượng chức năng bố trí một pha đèn cho xe 2 bánh cả 4 hướng lưu thông qua khu vực nút giao. Việc này đã tách biệt được xung đột giữa xe container và xe 2 bánh trong khu vực nút giao và xoá được điểm đen về tai nạn giao thông tại nút giao Mỹ Thuỷ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lắp đặt dải phân cách bê tông ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe 2 bánh trên các tuyến đường kết nối vào nút giao như đường Võ Chí Công, Nguyễn thị Định, Đồng Văn Cống, góp phần đảm bảo an toàn cho xe 2 bánh.

Trước các dịp lễ, Tết, Sở Xây dựng đều phối hợp với Công an TP.HCM, UBND các phường liên quan, các đơn vị quản lý cảng Cát Lái để xây dựng kịch bản điều tiết, bố trí phân bổ lượng phương tiện ra vào cảng trong các thời gian nhất định, tránh dồn phương tiện vào cảng trong cùng thời điểm, kéo giảm ùn tắc giao thông.

Trong thời gian thi công nút giao Mỹ Thủy, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an TP.HCM tăng cường lực lượng bố trí điều hoà giao thông tại khu vực đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa hạng mục công trình cầu Kỳ Hà 4 vào khai thác trong tháng 10/2026 để giảm áp lực các loại xe vào nút giao Mỹ Thuỷ.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị quản lý cảng Cát Lái phân bổ lượng hàng hoá lưu thông qua đường thuỷ nhằm giảm áp lực giao thông cho đường bộ tại khu vực cảng.

Đồng thời, tăng cường thông tin tình hình giao thông trên hệ thống biển báo, phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng nhận biết, lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp như tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, giảm áp lực giao thông tại khu vực nút giao Mỹ Thuỷ.