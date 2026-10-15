Chính thức khởi động Vành đai 4 đoạn qua Bến Lức - Tây Ninh, thêm trục kết nối chiến lược cho phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh

Liên tục đón tin vui hạ tầng

Dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 159,31 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 78,3km. Dự án là một trong những hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Sau thời gian nỗ lực hoàn thành công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng, ngày 15/10/2026 đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, dự án thành phần 2-4 và dự án thành phần 2-5: tuyến đoạn cao tốc từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước chính thức được khởi động.

Sự kiện diễn ra tại Km 40+000, đường Tỉnh 830 (vòng xoay An Thạnh) xã bến Lức, tỉnh Tây Ninh, khu vực nút giao ngay tại đại đô thị Waterpoint. Sự kiện có sự tham gia của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhà đầu tư, nhà thầu và nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua.

Lễ khởi động Vành đai 4, diễn ra tại vòng xoay An Thạnh, xã Bến Lức, Tây Ninh - ngay lối vào đại đô thị Waterpoint[DH1] quy mô 355ha. (Nguồn ảnh: ĐĐ)

Đoạn Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh có điểm đầu tại Km0 000, thuộc ranh giới xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) với xã Tân An Hội (TP. Hồ Chí Minh) tại khu vực kênh Thầy Cai, điểm cuối tại Km74 526, thuộc ranh giới xã Tân Tập (Tây Ninh) và xã Hiệp Phước (TP. Hồ Chí Minh). Khi hoàn thành, tuyến đường trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Tây Ninh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; đồng thời tăng cường kết nối cảng Hiệp Phước, hệ thống cảng biển, các trung tâm logistics và sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, tin vui hạ tầng này diễn ra ngay sau thời điểm thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành vào ngày 1/10/2026. Sự kiện vừa mở thêm một hành lang giao thông trực tiếp giữa miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ; vừa tạo nên “cú hích kép” cho thị trường bất động sản phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài 2 dự án hạ tầng trọng điểm trên, Bến Lức (Tây Ninh) đang trở thành tâm điểm kết nối liên vùng nhờ loạt hạ tầng giao thông được đẩy mạnh đầu tư. Đáng chú ý nhất là dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua Bến Lức dài 7km đang tăng tốc về đích, kết hợp cùng nút giao Mỹ Yên giúp kết nối trực tiếp ba tuyến huyết mạch: Vành đai 3, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương và Cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Đồng thời, hai tuyến đường tỉnh trọng điểm gồm ĐT.830C và ĐT.830E cũng được dồn lực mở rộng, tạo trục động lực giải phóng hàng hóa từ các khu công nghiệp hướng về TP. Hồ Chí Minh và các cụm cảng biển. Ngoài ra, việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng Quốc lộ 1A lên 10 - 12 làn xe và nâng cấp cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương lên 8 làn xe sẽ xóa bỏ hoàn toàn điểm nghẽn cửa ngõ, rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh chỉ còn 15 - 20 phút.

“Cú hích kép” cho thị trường bất động sản phía Tây

Việc đưa vào vận hành cao tốc Bến Lức – Long Thành, khởi công Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua Bến Lức cùng loạt hạ tầng trọng điểm đang chuẩn bị “về đích” không chỉ xóa bỏ rào cản di chuyển, mà còn định hình lại không gian phát triển đô thị vệ tinh TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, thị trường bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh hưởng lợi trực tiếp, đặc biệt các dự án khu đô thị hiện hữu nằm gần trục hạ tầng huyết mạch trở thành tâm điểm được quan tâm.

Theo ghi nhận, một số khu đô thị hiện hữu tại phía Tây Nam TP. Hồ Chí Minh vẫn thu hút nhu cầu ở thực ổn định, trước xu hướng gia tăng dân số cơ học và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, điển hình là đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha của Nam Long và “ông lớn” Nhật bản Nishi-Nippon Railroad (NNR) – số ít dự án đã hiện hữu và được hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình phát triển hạ tầng của khu vực.

(Nguồn ảnh: ĐĐ)

Nằm trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, kết nối trực tiếp với tuyến Vành Đai 4, sở hữu khoảng 5,8km bờ sông Vàm Cỏ Đông, dự án ở vị trí kết nối thuận lợi giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh Tây Nam Bộ thông qua các trục giao thông lớn như Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương, Vành Đai 3, Cao tốc Bến lức – Long Thành, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao hơn 1.500 sản phẩm và đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng xã hội gồm trường học, khu thể thao, dịch vụ thương mại cùng các tuyến xe buýt liên vùng.

Ở giai đoạn bán hàng hiện tại, thị trường ghi nhận dự án đang triển khai đồng thời cả phân khúc thấp tầng và cao tầng: phân khu The Pearl có quy mô 24ha thuộc dòng biệt thự và dinh thự cao cấp, Rivera Nagomi bổ sung nguồn cung thấp tầng, trong khi phân khu Solaria Rise quy mô 3,1ha cung cấp 698 căn hộ với mức giá khởi điểm từ 1,45 tỷ đồng/căn, đi kèm tiến độ thanh toán giãn nhằm tiếp cận nhóm khách hàng mua để ở.

Cùng khu vực, một số dự án như La Home, Eco Retreat, Five Star Eco City… cũng đang hưởng lợi từ lộ trình phát triển hạ tầng khu vực.

Có thể thấy, hạ tầng đồng loạt triển khai hoặc về đích tại phía Tây TP. Hồ Chí Minh đang trở thành “cú hích kép” cho thị trường bất động sản. Đó được xem là “bệ đỡ” vững chắc cho làn sóng dịch chuyển cư dân và gia tăng giá trị tài sản.

Chia sẻ về tín hiệu thị trường bất động sản cuối năm 2026, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group nhấn mạnh, thời điểm hiện tại nếu đặt biến số lãi suất sang một bên thì thị trường bất động sản vẫn đang có những sự hậu thuẫn rất tốt đến từ nhu cầu ở thực. Dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung vào những khu vực có hạ tầng tốt, tiện ích đầy đủ và nhu cầu ở thực cao.

“Những bất động sản nằm gần khu công nghiệp, trung tâm việc làm, metro, hạ tầng giao thông lớn hoặc các đại đô thị có cộng đồng dân cư thật sẽ ngày càng có lợi thế. Bởi về dài hạn, giá trị bền vững của bất động sản vẫn đến từ khả năng khai thác, khả năng vận hành và nhu cầu sử dụng thực tế. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường trưởng thành hơn, nơi giá trị bất động sản không còn được quyết định bởi vị trí hiện tại mà bởi khả năng kết nối và tiềm năng phát triển trong tương lai”, ông Thắng nhấn mạnh.