Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu hoàn thành 3.000 tủ đổi pin trước ngày 10-4

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông xanh theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.

Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành lắp đặt 3.000 vị trí tủ đổi piun trước ngày 10-4 - Ảnh: QUỐC ANH

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 4-2026, TPHCM phải hoàn thành 60 trạm sạc và 3.000 tủ đổi pin; đến cuối năm 2026 đạt 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện còn chậm so với yêu cầu.

Cụ thể, Sở Xây dựng đã công bố 762 vị trí với 2.111 tủ đổi pin, trong đó cấp phép sử dụng 300 vị trí, tương ứng 850 tủ. Dù vậy, doanh nghiệp mới lắp đặt thực tế tại 173 vị trí với 411 tủ, chưa đạt khối lượng được giao.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM cùng Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị khẩn trương rà soát toàn bộ hạ tầng giao thông như trạm dừng xe buýt, vỉa hè, khu đất trống, dải đất dọc kênh… nhằm bổ sung danh mục vị trí đủ điều kiện lắp đặt.

Trong quá trình triển khai, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công, khai thác, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm quy định.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các doanh nghiệp gồm Công ty CP Castrol Gogoro Mobility, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth và Công ty CP phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt ngoài thực địa.

Cơ quan quản lý lưu ý doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, tránh tình trạng bị trả lại nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ. Trường hợp lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè nhưng không thực hiện đào, khoan, xẻ đường bộ thì không cần xin giấy phép thi công theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, đồng thời kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý, đảm bảo tiến độ phát triển hạ tầng trạm sạc trên địa bàn TP.